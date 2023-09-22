上月港人遊日數字創20年新高　較疫情前增長逾8%

香港人在8月前往日本的旅客，是當局自2003年計算以來，最多的一個8月，也是較疫情前的2019年上升。根據日本觀光廳的估算數字，8月份訪日的香港遊客達20.6萬人次，是疫情後首次單月訪日人次超越疫情前。

根據日本觀光廳的統計及估算，8月份訪日旅客有215萬多人次，與疫情前的2019年同期相比下跌14.4%，接近回復至疫情前水平，同時也是連續3個月達到200萬人次的旅客入境。當局指，有超過一半的調查地區及國家，數字已比疫情前增加。當中包括香港、印尼、菲律賓、美國及加拿大等。觀光廳指，這可能與學校的暑假有關。