上月港人遊日數字創20年新高　較疫情前增長逾8%

香港人在8月前往日本的旅客，是當局自2003年計算以來，最多的一個8月，也是較疫情前的2019年上升。根據日本觀光廳的估算數字，8月份訪日的香港遊客達20.6萬人次，是疫情後首次單月訪日人次超越疫情前。
根據日本觀光廳的統計及估算，8月份訪日旅客有215萬多人次，與疫情前的2019年同期相比下跌14.4%，接近回復至疫情前水平，同時也是連續3個月達到200萬人次的旅客入境。當局指，有超過一半的調查地區及國家，數字已比疫情前增加。當中包括香港、印尼、菲律賓、美國及加拿大等。觀光廳指，這可能與學校的暑假有關。
港人8月份訪日人數首次逾20萬人次
從觀光廳的統計，香港人在疫情前的2019年，有達約190,260人次到訪日本，而上月的估算人次達206,300人次，增長8.4%。根據觀光廳過去20年的統計，港人8月份訪日的數字，此前是在2018年最高，該年的8月有198,127人次訪日，但與今年的估算相比，依然有所增加。
另外，中國在8月10日起開放包括日本旅行的團體旅遊，不過自24日日本排放福島核處理水後，令部份遊日的旅行團被取消，而根據有關數字，8月份訪日中國遊客仍有約364,100人次，比疫情前少6成多，但已較7月增長5萬多人次，日本估計在10月份的國慶長假期，訪日旅行團仍會增加。