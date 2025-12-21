上水粉嶺冬至停水　水務署︰天平邨4廈安盛苑3700戶仍受影響

(更新21:16)水務署指，為減低對市民的影響，本署工程人員隨後一直進行供水調度，以收窄受影響範圍。在完成供水調度後，粉嶺聯和墟及翠麗花園一帶，以及天平邨天賀樓、天祥樓及天怡樓的食水供應於今日下午已回復正常。為配合緊急水管維修工程，現時天平邨天朗樓、天美樓、天明樓、天喜樓、安盛苑(共約3700戶)及天平商場食水供應仍受影響。本署已增派水車及水缸為受影響居民及商戶提供臨時食水。

上水新運路靠近掃管埔路的單車徑出現水管滲漏，令上水及粉嶺多個屋苑的食水供應受影響。水務署於上水天平邨設置臨時取水點，並安排水車及水箱提供食水，吸引大批居民前來排隊取用。民政事務總署在社交平台表示，目前已有部分地區的食水供應逐步恢復；民政處已與水務署保持緊密聯繫，並在天平邨多個位置設置水車及大型水缸，為居民提供備用食水。同時，關愛隊亦到場協助，設立臨時資訊服務站，方便居民查詢及尋求支援。