上水粉嶺冬至停水　當局稱部分地區食水供應逐步恢復

上水新運路靠近掃管埔路的單車徑出現水管滲漏，令上水及粉嶺多個屋苑的食水供應受影響。水務署於上水天平邨設置臨時取水點，並安排水車及水箱提供食水，吸引大批居民前來排隊取用。民政事務總署在社交平台表示，目前已有部分地區的食水供應逐步恢復；民政處已與水務署保持緊密聯繫，並在天平邨多個位置設置水車及大型水缸，為居民提供備用食水。同時，關愛隊亦到場協助，設立臨時資訊服務站，方便居民查詢及尋求支援。

居民做冬計劃有變

部分居民指出，早上約11時便察覺到停水情況，但至今仍未清楚何時能恢復供應，因此在冬至晚上只好選擇與家人外出用餐。另有居民提到，原本打算在家中過節，甚至已經準備好食材，卻因突然停水而感到失望。