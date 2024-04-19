下周一起首階段走塑 社企推「出租餐盒」冀破困局 環團指與自備餐具相輔相成

首階段管制即棄膠餐具和其他塑膠產品計劃於下周一(4月22日)起實施，餐具走塑大趨勢下不少食肆都轉派紙漿、木或竹製餐盒和餐具，但被批易變形、欠實用之聲不絕……莫非只有自備餐盒、餐具才是「終極答案」？有社企看準需求推「出租重用餐盒」，但坦言進度緩慢，不少食肆仍持觀望態度，要先了解市民使用率，令計劃面對「有雞先定有蛋先」的困局；冀和大學合作在校園推出重用餐具租借計劃，證明餐具租借可行。有環團則認為，自備餐具跟出租餐具可相輔相成，為市民帶來選擇，但推動出租餐具須大規模推行，並完善租借可重用餐具系統，才能減低推行阻力。 記者：李朗僑

出租重用餐具公司ReCube去年開始營運，提供重用餐盒和重用杯出借；顧客可在13間合作餐廳以應用程式掃描QR cod租用餐盒，其後在任何合作餐廳歸還，有專人負責清洗和消毒。創辦人賴瑞芳指，團隊希望減少由外賣產生的廢物，推出不同種類的餐盒，迎合不同使用情況。至於為何不出租匙羹和叉等餐具，她指，租餐具較餐盒因執行較複雜且困難，如羹、刀和叉等須存放另一餐具盒，且「唔見一樣，又可唔可以還呢？」而相關罰金亦難以制定。

賴瑞芳

賴瑞芳又提到，走塑實施令食肆須尋找替代品，有助尋找合作夥伴，但食肆非常關注重用餐盒對餐廳營運模式的影響，「曾經有餐廳拒絕我哋，因顧客掃描二維碼租用步驟會阻礙包外賣」，且市民對重用餐盒的接受程度及使用率，都令食肆對服務抱觀望態度。

與中大合作推租借計劃 另一方面，賴瑞芳認為市民對租用服務認識不多，會過於看重罰金，較少著眼租用服務獎賞，亦相信不少市民要待服務有較多食肆覆蓋時才使用；但餐廳會否加入又先基於市民反應，情況如「有雞先定有蛋先」，令開展困難。不過，隨著走塑措施實施，她相信將提供契機讓市民和食肆了解出租餐盒服務，「香港已經有技術，只係差宣傳」。她透露ReCube會和中文大學合作校園重用餐具租借計劃，盼證明餐具租借可行性。

蕭頴妍