下白泥漁戶大閘蟹檢測出二噁英 環保署澄清樣本水平極低 與附近環境無關

早前有報道指，下白泥養殖場的大閘蟹樣本二噁英含量超標問題，懷疑因附近河溪水質受新界西堆填區污染導致。環保署於今日（1日）作出澄清，採樣分析結果顯示河溪水質沒有受污染，詳細的二噁英成份分析更證實大閘蟹的二噁英源頭並非養殖場地點附近環境或堆填區。
所有水樣本均沒有驗出二噁英類多氯聯苯化學物
環保署發言人表示，署方去年接到投訴後曾於9月及10月到新界西堆填區及下白泥養殖場之間的大水坑溪採集水及底泥樣本進行化驗。結果顯示，所有水樣本均沒有驗出二噁英類多氯聯苯化學物，大水坑溪底泥樣本中二噁英的水平也極低，與正常環境背景水平相若。
新界西堆填區水質維持在極佳水平 沒有被污染的跡象
發言人又指,新界西堆填區是以全密封式設計及建造，設有多層合成防滲透墊層和管道遍布整個堆填範圍，所有污水被全面收集和處理後排入公共污水渠，並不會進入附近河溪。環保署定期在大水坑溪進行水質監測，結果亦顯示水質一直維持在極佳水平，水中生態系統保持正常，沒有被污染的跡象。
由於大閘蟹有很高脂肪含量，加上為底棲生物，故此大閘蟹較容易累積二噁英。大閘蟹在養殖過程中若受到一些人為因素影響，例如使用了含有二噁英的飼料，或有一些受到二噁英污染的生物進入了養殖系統，便會令養殖場和飼養中的大閘蟹受到二噁英污染。