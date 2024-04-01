下白泥漁戶大閘蟹檢測出二噁英 環保署澄清樣本水平極低 與附近環境無關

早前有報道指，下白泥養殖場的大閘蟹樣本二噁英含量超標問題，懷疑因附近河溪水質受新界西堆填區污染導致。環保署於今日（1日）作出澄清，採樣分析結果顯示河溪水質沒有受污染，詳細的二噁英成份分析更證實大閘蟹的二噁英源頭並非養殖場地點附近環境或堆填區。

所有水樣本均沒有驗出二噁英類多氯聯苯化學物

環保署發言人表示，署方去年接到投訴後曾於9月及10月到新界西堆填區及下白泥養殖場之間的大水坑溪採集水及底泥樣本進行化驗。結果顯示，所有水樣本均沒有驗出二噁英類多氯聯苯化學物，大水坑溪底泥樣本中二噁英的水平也極低，與正常環境背景水平相若。