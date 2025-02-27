下調印花稅 400萬樓僅付100元

政府相隔兩年再次調整物業印花稅。財政預算案宣布，把徵收100元印花稅的物業價值上限提高至400萬元，措施即日生效，料可惠及約1萬宗物業成交。此外，政府來年將不會推售商業用地，並考慮將部分商業用地改劃作住宅用途。政府消息指，將循3個方向作檢視，增加土地用途的彈性。有地產界人士相信，調整印花稅可惠及整個市場。 政府2023年曾將徵收100元印花稅的物業價值上限由200萬提高至300萬元，昨日公布的預算案，再次將物業價值上限上調，由原本的300萬元提高至400萬元，意味著400萬元或以下的住宅或非住宅物業，由此前6萬元印花稅，現僅需付100元印花稅。當局料約15%、即約1萬宗物業成交可受惠，政府收入將年減約4億元。對於選擇400萬元的物業，政府消息解釋，是經檢視整體財政狀況，冀激活樓市交投量。

未來推出的商業用地或改作住宅用途 香港商業樓宇的整體空置率高企。預算案亦宣布，來年將不會推售商業用地，令市場消化現有供應；亦會考慮把部分商業用地改劃作住宅用途，並提供更多用途上的彈性。政府消息解釋，所檢視的將是未來推出的土地，其中兩幅用地分別位於石門和小瀝源；亦會視乎商業樓宇的需要，增加推售土地。政府將從3個方向檢視，包括放寬規限，允許發展商把部分樓宇面積用作發展寫字樓或酒店。此外，允許商業樓宇加入住宅元素，作混合發展；最後是直接把商業用地改作住宅用地。

此外，政府亦會推遲洪水橋/廈村發展區市中心商業用地的原址換地完成限期。賣地方面，政府來年將推出8幅住宅用地，連同鐵路物業發展、市建局及私人發展和重建項目，預計全年的潛在土地供應可供興建1.37萬個單位。 中原集團創辦人施永青表示，相信下調印花稅所惠及的不只政府所提及的15%的成交個案，而是可惠及整個市場，「交易成本減少，儲首期不用儲得那麼辛苦，對樓市一定有好處。」他認為，此舉並非只著眼於「節省了多少錢」，而是令交易蓬勃，投資意欲便會增加，他料今年樓市見底回穩的機會很大。他舉例指，像元朗的朗天峰，300多萬至400萬都有交易，而舊樓兩房亦在此範圍內，「約佔市場十多個百分點」。

公屋聯會支持調整印花稅。聯會指，以居屋2024年計劃為例，其中4個居屋屋苑的單位最高售價也不高於400萬元，減輕首置成本。立法會議員梁文廣認為，措施能幫助更買家置業，促進單位流轉。 香港地產建設商會歡迎相關措施，指調整印花稅可助年輕家庭早日置業安居；而政府優化土地供應策略，因應市場發展，為土地房屋供應訂定長遠發展目標，並適時調整，展現促進者靈活變通思維。