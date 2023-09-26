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2023-09-26 13:00:00

不只搶人才 更要育英才 生產力學院緊貼市場需求 助香港加快培育高質量創科人才

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本港各行各業面對「人才荒」，「搶人才」成為企業間最頭痛的問題；加上不少公司經歷數碼轉型及新型工業化後，現有員工或因缺乏所需技能而難以適應。世界經濟論壇2023年發表的報告指出，隨著數碼化及綠色經濟等大趨勢席捲全球，將會創造出6,900萬個新職位，而超過四分三的企業希望在未來五年內採用大數據、人工智能及雲端計算技術。科技急速發展，員工亦進入新經濟職業領域。香港生產力促進局（生產力局）新世代企業及技能發展部總經理馮嘉寶認為，「企業要與時並進，緊貼最新的創新科技趨勢和營運模式，更要裝備員工的『未來技能』，以提升生產力和競爭力。」生產力局轄下的生產力學院致力協助本地人才裝備自己，迎接數碼時代。

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生產力局新世代企業及技能發展部總經理馮嘉寶女士。

生產力局新世代企業及技能發展部總經理馮嘉寶女士。

營商環境挑戰重重 馮嘉寶：「未來技能」在未來職場非常重要

創科產業的影響力日益增加，亦是推動香港經濟發展的重要引擎。馮嘉寶表示香港特區政府近年積極推動創科發展，而國家《十四五規劃》也支持香港成為國際創科中心。此外，疫後新常態下，本港營商環境挑戰重重，愈來愈多企業運用科技來簡化營運流程，藉此紓緩人手壓力，提升服務體驗及產能。根據羅兵咸永道最新的調研報告，混合工作模式和人工智能將會是香港勞動力未來發展方向，科技在未來職場非常重要。她指出，「如現職員工能及早掌握『未來技能』，除了有助自身於數碼時代保持競爭力，更能強化企業自身人才庫的內涵，將會對企業的可持續發展帶來莫大的裨益。」

生產力學院課程涵蓋「未來技能」框架下的市場最新技能，如ChatGPT、人工智能、網絡安全、雲端技術、數碼營銷、智慧物流及數據管理等。

生產力學院課程涵蓋「未來技能」框架下的市場最新技能，如ChatGPT、人工智能、網絡安全、雲端技術、數碼營銷、智慧物流及數據管理等。

生產力學院「軟硬兼施」 全方位緊貼培訓需要

針對市場上對於培訓的殷切需求，生產力局設立生產力學院，提供創新、高科技和高增值的全方位培訓服務。課程涵蓋「未來技能」框架下的數碼及管理技能，包括現時大熱的ChatGPT、人工智能、網絡安全、雲端技術、數碼營銷、智慧物流及數據管理等。「我們採用『軟硬兼施』的模式，既加強員工的數碼知識，同時提升個人成長思維，包括溝通及協作技巧、可持續發展等與管理相關的軟技能。」馮嘉寶續說。另外學院也會因應市場趨勢及職場的需求改變，定期更新「未來技能」框架，讓學員從技術及思維上裝備自己，為未來職場做好準備。

馮嘉寶表示「未來技能」對職場非常重要，企業員工要提升數碼技能之餘，亦不能忽視軟技能。

馮嘉寶表示「未來技能」對職場非常重要，企業員工要提升數碼技能之餘，亦不能忽視軟技能。

生產力學院每年提供逾150個再工業化及科技培訓計劃（RTTP）認可培訓項目，是本港RTTP核心課程提供者。

生產力學院每年提供逾150個再工業化及科技培訓計劃（RTTP）認可培訓項目，是本港RTTP核心課程提供者。

多元化培訓服務  為企業度身訂造合適課程

為配合香港創科發展，生產力學院為企業及員工度身訂造不同的「未來技能」課程，以應付不同行業業務需要。馮嘉寶笑言自己也是上班族，了解工作繁忙往往是未能抽時間進行培訓的原因，因此生產力學院為個人及企業提供不同的培訓選擇，如網上或混合式培訓（Blended）、網上自學課程（vLearn）等，又透過「vLearn網上學習平台」提供互動短片及學習內容，題材圍繞本地商業案例及趨勢，以廣東話為主，迎合香港企業需要。網上課程容許員工因應自己時間分配，隨時隨地彈性學習；同時企業亦可透過系統了解員工的學習進度及成效。

馮嘉寶表示：「有見不少中小企因擔心培訓課程開支而卻步，為減輕企業培訓的成本負擔，生產力學院推出一系列獲政府資助的培訓課程，如『再工業化及科技培訓計劃』（RTTP）。」學院每年提供逾150個RTTP認可培訓項目，是本港RTTP 核心課程提供者，內容涵蓋數碼及管理技能等，合資格學員最高可獲得75%學費資助補貼，令中小企安心讓員工裝備好各項「未來技能」，迎接不同挑戰。

談及「未來技能」，她表示員工的軟技能同樣關鍵。「提升員工團隊精神及其他管理相關的軟技能，亦是近年人力資源服務上一大需求。生產力學院的『Play 4 Performance』（P4P）系列，以遊戲方式提升個人邏輯思維能力和團隊成員的默契，加強合作精神。」P4P結合遊戲與創新互動的體驗，包含不同元素，例如：AR/VR技術、地板冰壺、集體藝術創作、協作大橋挑戰、無人機等。學院更定期舉辦體驗日，讓企業客戶親臨生產力大樓體驗各個培訓方案，因應其需要將創意思維及團隊精神加入培訓內容內，甚至利用生產力局的科技及技術展示場所，以提升培訓成效，發揮潛能。「將培訓變得更互動有趣，不少企業及年輕員工均反應正面，甚受歡迎，且活動成效更高。」

地板冰壺比賽是生產力學院「Play 4 Performance」的其中一項活動，以遊戲方式提升個人邏輯思維能力和團隊成員的默契。

地板冰壺比賽是生產力學院「Play 4 Performance」的其中一項活動，以遊戲方式提升個人邏輯思維能力和團隊成員的默契。

協作大橋挑戰有助提升團隊合作精神。

協作大橋挑戰有助提升團隊合作精神。

榮獲多項培訓相關大獎 成就備受肯定

生產力學院是業內領先的人才培訓機構之一，2022-23年度，學院已舉辦逾1,000場線上線下培訓活動，協助多達38,000位學員迅速掌握嶄新科技及管理知識，多年來服務多個政府部門、公私營機構及企業。學院更連續兩年榮獲求職平台「卓越僱主大獎」之「最佳企業培訓服務機構」大獎，以及獲報章傳媒頒發「傑出企業培訓機構」及「傑出創科教育培訓服務」等多項與人才培訓相關的殊榮。足證學院多元及全面的課程備受業界肯定，據統計課程質素及成效滿意度更高達九成。馮嘉寶總結，「我們會繼續與企業並肩同行，發揮多年的培訓經驗及完善的場地優勢，針對市場趨勢及職場需求，提供多元化的『未來技能』培訓服務，助力香港培養未來創科人才，為企業升級轉型注入新動力。」

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