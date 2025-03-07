不忿被逐出師門披露師母個人資料　女佛教徒「起底」罪成候判

一名女佛教徒前年因拍拖遭逐出師門後與師父交惡，涉嫌在手機通訊創立群組，公開任職護士的師母個人資料，女徒弟被控一項未獲當事人同意下披露其個人資料罪，在西九龍裁判法院被裁定罪名成立，法庭押後至本月21日判刑，以待索取社會服務令報告，女被告獲准保釋候判。

女被告是報稱任職私人健身教練的30歲謝安遙，去年3月開設名為「神棍關注組2.0」，內有88名成員，同月15日，被告在群組內發出一幅註冊護士名單截圖，當中載有女事主中英文名、註冊護士編號、註冊日期，並附有內文。