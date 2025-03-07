不忿被逐出師門披露師母個人資料　女佛教徒「起底」罪成候判

一名女佛教徒前年因拍拖遭逐出師門後與師父交惡，涉嫌在手機通訊創立群組，公開任職護士的師母個人資料，女徒弟被控一項未獲當事人同意下披露其個人資料罪，在西九龍裁判法院被裁定罪名成立，法庭押後至本月21日判刑，以待索取社會服務令報告，女被告獲准保釋候判。
女被告是報稱任職私人健身教練的30歲謝安遙，去年3月開設名為「神棍關注組2.0」，內有88名成員，同月15日，被告在群組內發出一幅註冊護士名單截圖，當中載有女事主中英文名、註冊護士編號、註冊日期，並附有內文。
女被告談戀愛 師父逐出師門並封鎖聯絡
裁判官複述女事主及女被告證供，指女事主丈夫，即女被告師父開設佛牌店，2017年曾因女被告頭部受傷於是贈送佛牌，2019年女被告入門成為弟子及佛牌店常客，與師父以契兄妹相稱。有關門規指，弟子不可公開討論或談戀愛，後來女被告違規談戀愛，嘗試帶男友會見師父，師父認為女被告不誠心，私生活不檢點，2023年將其逐出師門並封鎖聯絡。
辯方質疑指，女事主夫婦涉嫌詐騙，加持佛牌後低買高賣，懷疑又以宗教名義欺騙他人，辯稱護士名冊資料早已公開，並非首次披露。朱官裁決時反駁指被告說法不合理，師父曾加持佛牌，非單純低買高賣，而且案中沒有任何證據顯示師父有虛假陳述或進行邪教活動。裁判官指出，女被告指控師父，但女事主不曾協助師父，女被告自覺受騙也從未報警，說法自相矛盾，不可能藉此防止罪案，批評女被告砌詞作供。
裁判官不認同辯方所講，不認為只有首次曝光資料才會觸犯法例，否則如有人再次轉發便可逃之夭夭，令法例形同虛設，本案關鍵在當事人有否同意公開資料，而女事主因本案擔心影響工作，女被告有意使其蒙受傷害，故裁定女被告罪成。
原文刊登於 香港電台