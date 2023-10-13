不法集團僱黑工承包餐廳清潔洗碗工作 入境處拘33人 涉1700萬合約

不法集團與餐廳簽約，承包餐廳清潔及洗碗的外判服務，當中承諾會聘用合法勞工，但實際招攬低薪的非法勞工工作；集團藉此賺取差價，50間餐廳合約涉款1,700萬元。入境處一連三日採取行動，瓦解一個聘用黑工的犯罪集團，拘捕33人，包括一名集團主腦和4名集團骨幹成員、20名非法勞工及8名涉嫌聘用非法勞工的餐廳負責人。行動中，檢獲大量文件，包括及涉案的外判清潔合約，以及起獲3張偽造香港身份證和2張偽造身份證副本。

入境處於今年初調查一宗有關聘用非法勞工的案件，發現有公司與食肆簽訂外判清潔服務，引起懷疑；其後鎖定涉案犯罪集團，初步調查顯示，不法集團會向食肆東主聲稱聘用合法受僱員工，負責到餐廳清潔和洗碗，實際以低薪聘用非法勞工，日薪約為300至500元，而黑工介紹同鄉及朋友加入，將獲介紹費。經初步估計，該集團運作超過半年，每份外判合約收取2萬至5萬元，涉案餐廳超過50間，估計涉及費用約1,700萬元。

高級入境事務主任(專責調查)蕭瑋宏指，案中集團成員分工細密，主腦主要操控清潔公司的銀行戶口，有系統把合約收益轉移至自己的銀行戶口和下線成員的銀行戶口，供他們支付黑工薪金。而下線成員亦會定期到合約餐廳收取服務費，及分配黑工工作等。

