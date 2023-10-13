不法集團僱黑工承包餐廳清潔洗碗工作 入境處拘33人 涉1700萬合約

不法集團與餐廳簽約，承包餐廳清潔及洗碗的外判服務，當中承諾會聘用合法勞工，但實際招攬低薪的非法勞工工作；集團藉此賺取差價，50間餐廳合約涉款1,700萬元。入境處一連三日採取行動，瓦解一個聘用黑工的犯罪集團，拘捕33人，包括一名集團主腦和4名集團骨幹成員、20名非法勞工及8名涉嫌聘用非法勞工的餐廳負責人。行動中，檢獲大量文件，包括及涉案的外判清潔合約，以及起獲3張偽造香港身份證和2張偽造身份證副本。
入境處於今年初調查一宗有關聘用非法勞工的案件，發現有公司與食肆簽訂外判清潔服務，引起懷疑；其後鎖定涉案犯罪集團，初步調查顯示，不法集團會向食肆東主聲稱聘用合法受僱員工，負責到餐廳清潔和洗碗，實際以低薪聘用非法勞工，日薪約為300至500元，而黑工介紹同鄉及朋友加入，將獲介紹費。經初步估計，該集團運作超過半年，每份外判合約收取2萬至5萬元，涉案餐廳超過50間，估計涉及費用約1,700萬元。
高級入境事務主任(專責調查)蕭瑋宏指，案中集團成員分工細密，主腦主要操控清潔公司的銀行戶口，有系統把合約收益轉移至自己的銀行戶口和下線成員的銀行戶口，供他們支付黑工薪金。而下線成員亦會定期到合約餐廳收取服務費，及分配黑工工作等。
3港人2內地人為骨幹成員
入境處於10月10至12日突擊搜查多個目標地點，包括4個住宅單位及12間餐廳食肆；拘捕8名涉嫌聘用非法勞工的餐廳負責人；5名骨幹成員，包括3名香港居民及2名內地人，年齡介乎25至64歲。6男14女懷疑黑工，年齡介乎23至55歲，當中15人為印尼籍，5人為中國籍；當中2名被捕人士持俗稱「行街紙」的「不允許僱傭工作的擔保書」。初步調查，涉案黑工由正常途徑入境。
檢3張假身份證
行動中，起獲大量文件，包括銀行的提存紀錄、銀行帳單、涉案的外判清潔合約，多部智能電話及電腦設備，亦起獲3張偽造香港身份證以及2張偽造身份證副本。
蕭瑋宏指，調查仍在進行，暫時未見到餐廳有知情情況。入境處亦呼籲餐廳食肆負責人提高警覺，主動查閱外判員工的有效旅行證件，如僱主有懷疑，可致電入境處的熱線28241551作查詢。