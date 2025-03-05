世界桌球大獎賽︱未完場趕觀眾走　消委會接7宗投訴　羅淑佩：是初期磨合問題(更新)

「世界格蘭披治桌球大獎賽」昨日在啟德體藝館展開，惟由於比賽超時，賽會突然在晚上約11時15分，要求觀眾離場，當時尚有兩場賽事仍未結束，惹來現場部分球迷鼓譟。文化體育及旅遊局局長羅淑佩指事件十分不理想，指示主辦方由今晚賽事開始，確保觀眾可以留在場館直至所有比賽結束。 消委會：接7宗與桌球賽有關投訴 有關整個桌球大獎賽，消委會證實截至今日為至，已接獲7宗投訴，當中6宗涉及消費者不滿買門票後，喜愛球手退賽，其餘1宗為不滿昨晚未完場被趕離場事件。對於球手未能出賽的場次，主辦方表明可提供換票方案，惟未有提及退款或其他安排；消委會總幹事黃鳳嫺表示，正積極與主辦單位聯絡，期望能人性化處理票務問題，並提醒主辦方及場地需要妥善協調未來的賽事，避免再發生同類事件。

昨晚11時，加蘭韋爾遜對沙治與吳宜澤對龐俊旭的首圈賽事仍然進行，加蘭韋爾遜一場大約晚上9時過後才開始，當打了5局後，場館螢幕出現訊息，指指「根據場地使用限制，觀眾需於午夜前離開場館。於本局完結後，請所有觀眾按工作人員指示直接離開會場。請大家留意各交通工具的尾班車時間，對大家造成不便我們深感抱歉，希望再次與你們見面，晚安。」負責場地管理的有關部門先通知場內球迷，需按場地規定時間離開場館，球迷觀看完該局賽事便要離場，之後有保安人員入內清場。 數十名觀眾無奈離開 有部分球迷鼓譟 當時現場尚有逾百觀眾，大會先請2位球員先入休息室，球迷們跟WST人員理論至少20分鐘後經保安人員帶離比賽場地，有球迷無奈接受，部分球迷鼓譟，向在場記者表達不滿，批評有關方面無理。 主辦方F-Sports Promotions Limited 總裁封歡歡到場外向球迷解釋情況，指會方在晚上11時與場館協調時，才知道觀眾要在午夜12時前離開，她又指：「內地場館無時間限制」，惟場館沒有意識到觀眾會留到較後時間；賽會並向受影響觀眾表示會「盡快解決，在明天開波前解決」，惟未有交代解決方案。球迷離場後，兩張枱的球手繼續比賽，最終韋爾遜以4:3擊敗沙特；吳宜澤以4:0勝龐俊旭，兩場賽事最終在沒有現場球迷觀看結束。

賽事組委會提出補償方案 主辦方今日發表聲明指，有關「世界格蘭披治桌球大獎賽2025」3月4日晚一號枱尾場賽事，有觀眾在賽事未完結前，被要求提早離場，因此未能看完比賽。賽事組委會對此深表歉意。事情發生後，賽事組委會與場地進行了積極的溝通，確保三月五日至九日晚場賽事的入場觀眾可以在賽事完結後才離場。賽事組委會建議觀眾因應到場觀賞賽事的時間，提早規劃相應的行程和交通安排。 對於首日賽事為部分觀眾帶來的不愉快經歷，賽事組委會的補償方案如下：持3月4日晚上7 點半1號枱觀眾，可以於3月5及6日早上10點半至晚上8點憑票尾到G門對面的賽事紀念品售賣點，兌換3月5及6日任何場次同等票價的可售門票。可兌換的門票，需視乎供應情況而定。 啟德體育園回應指，已經與活動主辦方協調，若賽事於深夜凌晨後才結束，觀眾除可使用沿太子道的通宵巴士服務外，園方與活動主辦方會安排交通離開啟德體育園到旺角，方便觀眾轉乘其他交通工具。啟德體育園指一直與主辦方密切溝通，並根據實際運作和賽事要求與主辦方訂定安排，提供合適的場地設施和配套，以協助主辦方順利舉行活動，亦理解觀眾希望能完整觀看整場賽事，因此一直積極與主辦方溝通，確保未來的入場觀眾能夠享受到最佳的觀賞體驗。

羅淑佩：去到請觀眾離開點都唔理想 文化體育及旅遊局局長羅淑佩今日見記者，指事件十分不理想，透露主辦方一直有與啟德體育園就比賽時間及安排緊密溝通，雙方事前同意並理解賽事有機會進行至深夜。她提及昨晚的比賽十分精彩，由於是計分賽，會影響球手的排名，球手均出盡真工夫，寸土必爭，她認同桌球賽事是比較難預計時間，今次亦是首次在場館進行桌球賽。不過，她強調正如香港其他場館，啟德體育園絕對可以處理加時情況，再視乎實際情況收取額外場租費。她表示明白觀眾的合理期望，局方認為今次屬於初步的溝通磨合情況。羅淑佩指「去到請觀眾離開，點都唔理想」，她對受影響的觀眾致歉，已要求主辦方在今晚的賽事開始，確保觀眾可以留在場館欣賞所有賽事。 羅淑佩相信昨晚的事件，是經主辦方及場館在前線溝通，因擔心觀眾在深夜離場的交通安排，而要求他們離場。她指「如果表演者願意繼續，觀眾又願意留低」，相信觀眾已有相應的交通考慮，主辦方會視乎情況安排額外交通，場內會宣告安排。另外，還有通宵巴士、的士等選擇。羅淑佩認為以昨晚受影響的觀眾數目計算，香港的公共交通工具絕對有能力處理。羅淑佩認為今次的事件不會對體育園有負面影響，引述有桌球手亦讚揚場地是世界首屈一指。被問到對於啟德體育園及營運商有否追究機制，羅淑佩指作為管理公司有一段的磨合期，已責成有關方面認真處理每次遇到的問題，當局會觀察處理成效，再作出相應行動。 啟德體育園在上周六開幕，當晚由4間免費電視台聯播經剪輯的開幕禮片段。不過至今仍未在網站上載重溫片段，羅淑佩指據她理解，正進行剪輯等處理工作，目前未掌握片段上架的實際時間。 另外，旅遊業議會等業界代表今早與文體旅局會面，羅淑佩指業界一致支持旅遊業發展藍圖2.0，並開始「動腦筋」跟進措施。業界關注酒店、旅行社領隊、導遊、司機等人手不足，當局會跟進幫助。羅淑佩亦希望業界善用新旅遊設施，例如配合啟德體育園開幕的契機，設計有新意的訪港行程，並合作推廣「一程多站」。 鄭泳舜促園區準備日後午夜離場安排 立法會議員鄭泳舜稱，對觀眾突然被請離場感到失望及詫異，情況十分罕見，亦對球迷非常不公平，絕對不能接受。鄭泳舜稱明白園區已公開向觀眾致歉，也提出了補救方案並確保今明兩天，觀眾可觀賞賽事至完結為止，但他要求園區與任何主辦機構都要吸取今次不足之處及經驗，不能再有同類事件發生。 他認為無論日後是舉辦大型賽事或是演唱會，都有可能出現超時、加時的情況，園區管理者需盡早作出不同的預案，包括午夜離場及交通安排，並有渠道與主辦方作即時的溝通。