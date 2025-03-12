世界桌球大獎賽｜體育園未談誰下逐客令　羅淑佩要求「上情下達」設發言人

文化體育及旅遊局局長羅淑佩強調，體育園要建立由最高層參與的「上情下達」機制，並會要求體育園未來安排發言人解釋事件，希望各方「經一事、長一智」，學懂不同活動有不同安排。(賽會圖片)

啟德體育園早前舉辦的世界桌球大獎賽發生「未完場趕觀眾走」風波。主辦方其後接受傳媒訪問，指亦是被通知要趕觀眾離場，賽前已向啟德體育園表明願意支付超時費用，但未獲回應。體育園在賽後只是發書面聲明，但無交代「趕人走」是誰人決定。文化體育及旅遊局局長羅淑佩今日於電視節目受訪時強調，體育園要建立由最高層參與的「上情下達」機制，並會要求體育園未來安排發言人解釋事件，希望各方「經一事、長一智」，學懂不同活動有不同安排。

希望各方「經一事長一智」

羅淑佩表示經今次事件後，要建立去到最高層，可即時作出決定而可下達到(的機制)，政府當然都會監察，(但)畢竟日常運作並不是政府可以跟進及負責處理，是啟德體育園公司處理。即使在外面有多好的經驗，畢竟啟德初次使用，他們(主辦方)沒有使用啟德的經驗，與啟德的溝通也要好。」

羅淑佩又要求體育園安排發言人，「若有問題出現時，究竟誰出來解釋，解釋包括甚麼才令大家安心、清晰，主辦方一般有發言人，啟德現階段我們對它都有這要求，若有甚麼事情時，我們(可以)找誰。」