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2025-03-12 16:43:06

世界桌球大獎賽｜體育園未談誰下逐客令　羅淑佩要求「上情下達」設發言人

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文化體育及旅遊局局長羅淑佩強調，體育園要建立由最高層參與的「上情下達」機制，並會要求體育園未來安排發言人解釋事件，希望各方「經一事、長一智」，學懂不同活動有不同安排。(賽會圖片)

文化體育及旅遊局局長羅淑佩強調，體育園要建立由最高層參與的「上情下達」機制，並會要求體育園未來安排發言人解釋事件，希望各方「經一事、長一智」，學懂不同活動有不同安排。(賽會圖片)

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啟德體育園早前舉辦的世界桌球大獎賽發生「未完場趕觀眾走」風波。主辦方其後接受傳媒訪問，指亦是被通知要趕觀眾離場，賽前已向啟德體育園表明願意支付超時費用，但未獲回應。體育園在賽後只是發書面聲明，但無交代「趕人走」是誰人決定。文化體育及旅遊局局長羅淑佩今日於電視節目受訪時強調，體育園要建立由最高層參與的「上情下達」機制，並會要求體育園未來安排發言人解釋事件，希望各方「經一事、長一智」，學懂不同活動有不同安排。

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世界桌球大獎賽，羅拔臣10:0大勝冰咸，事隔8年再於香港捧盃。(林俊源攝) 世界桌球大獎賽，羅拔臣10:0大勝冰咸，事隔8年再於香港捧盃。(林俊源攝) 世界桌球大獎賽，羅拔臣10:0大勝冰咸，事隔8年再於香港捧盃。(林俊源攝) 世界桌球大獎賽決賽，冰咸不敵羅拔臣。(林俊源攝) 世界桌球大獎賽，羅拔臣10:0大勝冰咸，事隔8年再於香港捧盃。(林俊源攝) 世界桌球大獎賽，羅拔臣10:0大勝冰咸，事隔8年再於香港捧盃。(林俊源攝) 世界桌球大獎賽，羅拔臣10:0大勝冰咸，事隔8年再於香港捧盃。(林俊源攝) 世界桌球大獎賽，羅拔臣10:0大勝冰咸，事隔8年再於香港捧盃。 世界桌球大獎賽，羅拔臣10:0大勝冰咸，事隔8年再於香港捧盃。(大會提供) 世界格蘭披治桌球大獎賽未完場趕觀眾走，主辦方：與場館協調才知觀眾要午夜前離開。(網上圖片) 世界桌球大獎賽香港站在啟德體藝館舉行，不過早前的首日賽事「未完場就趕觀眾走」引爆風波，根據現場屏幕的訊息，中、英文版本通告略有不同，英文版用上「local curfew rules（本地宵禁規例）」的字眼，而中文版則解釋為「場地使用限制」。(網上圖片)

希望各方「經一事長一智」

羅淑佩表示經今次事件後，要建立去到最高層，可即時作出決定而可下達到(的機制)，政府當然都會監察，(但)畢竟日常運作並不是政府可以跟進及負責處理，是啟德體育園公司處理。即使在外面有多好的經驗，畢竟啟德初次使用，他們(主辦方)沒有使用啟德的經驗，與啟德的溝通也要好。」

羅淑佩又要求體育園安排發言人，「若有問題出現時，究竟誰出來解釋，解釋包括甚麼才令大家安心、清晰，主辦方一般有發言人，啟德現階段我們對它都有這要求，若有甚麼事情時，我們(可以)找誰。」

演唱會較容易控制時長

體育園將陸續舉辦不同演唱會，有機會開至逾晚上11時，羅淑佩指演唱會較容易控制時長，「演唱會唱到何時是歌手決定及一定程度上觀眾決定，觀眾很熱情，令歌手很開心，我也是歌迷，我們叫得大聲些，他唱得開心些。大型賽事或大型演唱會，有數萬人參與，我們之前做了很多演練，會有特別巴士路線、港鐵有空車等大家。」她又預料演唱會主辦方為達到最佳音響效果，大多會選擇關閉天幕。

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