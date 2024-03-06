世界海關組織區域犬隻訓練中心今開幕 何珮珊︰可為亞太區至全球搜查犬隊伍提供訓練

香港海關與世界海關組織去年6月簽訂備忘錄，確立於香港成立「世界海關組織區域犬隻訓練中心」，中心今舉行開幕典禮。海關關長何珮珊指，訓練中心正式「掛牌」，意味將可以向亞太區，以至世界各地的海關搜查犬隊伍提供訓練。她指，現時遇到的執法挑戰愈來愈大，透過訓練搜查犬，亦能夠加強前線人員的偵察能力。未來會與世界海關組織的21個地區犬隻訓練中心合作，進一步優化現行標準和程序，提升訓練中心的培訓水平。

推出智能犬隻管理系統

何珮珊表示，香港訓練搜查犬的優勢，在於有系統且多元化。她稱香港海關自1975年起引入搜查犬以來，至今已發展至有5類搜查犬，包括毒品、爆炸品、鈔票、槍械以及煙草類別。海關早前成功研發全球首個智能頸圈，目前已經投入使用，可實時監控犬隻的身體狀況，讓領犬員有需要時可立即跟進。