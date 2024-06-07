世界盃外圍賽｜3球迷違國歌法被捕後准保釋 狄志遠：教育比懲罰更重要(更新)

【6月7日更新】港足代表隊在大球場出戰世界盃亞洲區外圍賽，對戰亞洲伊朗隊期間，警方指有人涉嫌在奏唱國歌時作出侮辱國歌的行為，經調查後拘捕2男及1女，年齡介乎18至31歲，涉嫌侮辱國歌，現時3名被捕人士已獲准保釋候查，須於7月上旬向警方報到。

警方重申，任何人如公開及故意以任何方式侮辱國歌，即屬犯罪。一經定罪，可處罰款5萬元及監禁3年，市民切勿以身試法。

新思維立法會議員狄志遠表示不反對警方執法，但市民仍在學習和消化《港區國安法》和《國歌條例》等，認為教育比懲罰更重要，單一用懲罰方法，效果是否最好就見仁見智。自由黨張宇人表示外國大大小小的球賽都會播國歌，觀眾會基於尊重國家和禮儀，表現莊重，認為中國人也必然要尊重國歌。