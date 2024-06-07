熱門搜尋:
綠置居2023 端午節2024 公務員加薪 垃圾徵費 機票優惠 多啦A夢 禮貌運動 九龍城寨之圍城 THE HADDON 日圓匯率走勢 劉俊謙 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 歐洲國家盃 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
本地
2024-06-07 13:58:00

世界盃外圍賽｜3球迷違國歌法被捕後准保釋 狄志遠：教育比懲罰更重要(更新)

分享：
世界盃亞洲區外圍賽，港隊主場對伊朗，有三名球迷涉嫌違反國歌法被捕，獲准保釋候查。(有線新聞畫面)

世界盃亞洲區外圍賽，港隊主場對伊朗，有三名球迷涉嫌違反國歌法被捕，獲准保釋候查。(有線新聞畫面)

【6月7日更新】港足代表隊在大球場出戰世界盃亞洲區外圍賽，對戰亞洲伊朗隊期，警方指有人涉嫌在奏唱國歌時作出侮辱國歌的行為，經調查後拘捕2男及1女，年齡介乎18至31歲，涉嫌侮辱國歌，現時3名被捕人士已獲准保釋候查，須於7月上旬向警方報到。

警方重申，任何人如公開及故意以任何方式侮辱國歌，即屬犯罪。一經定罪，可處罰款5萬元及監禁3年，市民切勿以身試法。

新思維立法會議員狄志遠表示不反對警方執法，但市民仍在學習和消化《港區國安法》和《國歌條例》等，認為教育比懲罰更重要，單一用懲罰方法，效果是否最好就見仁見智。自由黨張宇人表示外國大大小小的球賽都會播國歌，觀眾會基於尊重國家和禮儀，表現莊重，認為中國人也必然要尊重國歌。

 

世界盃外圍賽香港對伊朗在香港大球場上演，吸引不少港隊球迷入場捧場。(路透社)

世界盃外圍賽香港對伊朗在香港大球場上演，吸引不少港隊球迷入場捧場。(路透社)

23條立法懶人包｜3月23日生效，叛國/叛亂可判終身監製（am730製圖） 23條立法懶人包｜3月23日生效，23條立法時間（am730製圖） 23條立法懶人包｜3月23日生效，叛國（am730製圖） 23條立法懶人包｜3月23日生效，叛亂罪（am730製圖） 23條立法懶人包｜3月23日生效，具煽動意圖作為罪（am730製圖） 23條立法懶人包｜3月23日生效，國家秘密及間諜罪（am730製圖） 23條立法懶人包｜3月23日生效，國家秘密及間諜罪（am730製圖） 23條立法懶人包｜3月23日生效，危害國安的破壞活動（am730製圖） 23條立法懶人包｜3月23日生效，境外干預及從事危害國安活動組織（am730製圖） 23條立法懶人包｜3月23日生效，附屬法例（am730製圖）

港隊大球場迎戰伊朗　據報警錄影奏國歌後帶走數名觀眾

【6月6日更新】香港足球代表隊今晚(6日)在香港大球場出戰世界盃亞洲區外圍賽，對戰亞洲「二哥」伊朗隊，賽事或成港隊在大球場的最後一場正式比賽。港隊在上半場暫時以1比2落後伊朗，最終港隊主場2比4不敵伊朗，兩名新兵馬希偉及杜俊暉都有入球。

賽前奏起國歌時，在場有身穿黑色背心的警員攝錄看台觀眾。據報，警方其後立即翻看錄影片段，再到看台帶走最少3名觀眾。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受