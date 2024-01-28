世界知名鋼琴家郎朗首度呈獻「迪士尼經典音樂Live–郎朗領銜演奏」 分享自身音樂歷程 鼓勵年輕音樂家擁抱夢想

迪士尼動畫陪伴不少人成長，動畫中的原聲帶歌曲更是唱得街知巷聞。國際知名鋼琴家郎朗早前（1月27日晚），首次踏上香港迪士尼樂園奇妙夢想城堡舞台，為大家帶來45分鐘的奇妙音樂旅程 — 「迪士尼經典音樂 Live—郎朗領銜演奏」。在音樂會中，郎朗以獨有的演繹方式為觀眾送上14首家傳戶曉的迪士尼經典樂章，當中包括來自華特迪士尼動畫製作室《獅子王》的 《Can You Feel The Love Tonight?》與《魔雪奇緣》的《Let It Go》，以及《世界真細小》等。
45分鐘現場演奏配合舞台視覺特效 打造前所未有視聽享受
受「迪士尼星夢光影之旅」中主題曲《Love the Memory》所啟發，郎朗於今次的「迪士尼經典音樂 Live」中，與客席指揮趙增熹及弦樂四重奏樂團攜手合作，配合令人嘆為觀止的舞台視覺特效包括立體光雕投影，以及迪士尼獨有的說故事方式，把古典音樂與迪士尼魔法結合，為觀眾獻上扣人心弦的45分鐘現場演奏。
除此之外，多位迪士尼朋友亦一同登上城堡舞台，包括米奇老鼠、《魔雪奇緣》電影系列的愛莎、彼思動畫製作室《玩轉極樂園》的米哥、華特迪士尼動畫製作室《美女與野獸》的貝兒與野獸等，將整場音樂會體驗昇華。
對於首次登上迪士尼樂園的奇妙夢想城堡舞台表演，郎朗表示十分興奮，表示︰「在迪士尼樂園城堡前舉辦現場音樂會，是我一直以來的夢想。這一次，能夠登上香港迪士尼樂園的奇妙夢想城堡舞台，可以說是真正的夢想成真」。與大多人一樣，迪士尼歌曲及故事陪伴郎朗成長，他希望透過是次音樂會為觀眾帶來一個新角度去欣賞及接觸古典音樂。
香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭對於音樂會，表示：「能夠欣賞到世界著名鋼琴大師郎朗於奇妙夢想城堡獨一無二的精彩演出，我和在場所有賓客一樣興奮！憑藉郎朗對迪士尼經典音樂出神入化的演繹，加上令人讚嘆的視覺效果和迪士尼細膩的說故事方式，這場音樂會將香港迪士尼非凡的娛樂體驗進一步昇華。」
以個人經歷和心得勉勵年輕音樂家 傳承鋼琴夢
為了鼓勵及啟發一眾年輕音樂家，郎朗更於音樂會完結後，與約10名來自本地學校及社區組織的年輕音樂家會面，當中包括來自香港展能藝術會的李軒、願望成真基金®️的願望童葉焯楠（Bells）以及香港青年協會李兆基書院學生黃懷熙（Ray），與他們分享自己由小時候學琴到走上國際大舞台的經歷和心得。
三位年輕音樂家均視郎朗為學習對象，除鋼琴演奏技巧外，他們更希望可以學習到郎朗的堅毅不屈的性格以及對鋼琴的熱愛。香港展能藝術會展能藝術家李軒剩下一成不到的視力，亦因此在演奏時會因為看不清樂譜和琴鍵而容易出錯。他相當佩服郎朗可以在不看琴鍵下，仍然可以順利演奏，郎朗鼓勵李軒指，不要過分在意於琴鍵上，過於在意琴鍵會更容易出錯。李軒稱，希望透過努力練習終有一日能夠像郎朗般，即使不看琴鍵下，仍可自信演奏。
此外，三位年輕音樂家都曾經演奏及接觸迪士尼樂曲，但欣賞郎朗演出過後，驚嘆表示郎朗的演出為歌曲帶來另一番風味，啟發到他們即使同一首歌曲，都可以演奏出不同感覺。Bells和Ray分別指出郎朗演繹的《Remember Me》及《Rainbow Connection》是他們從未接觸過的版本，令他們留下深刻印象。就未來而言，三位年輕音樂家盼望自己能仿效郎朗，成為一位用音樂感染大眾的音樂家。