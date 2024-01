世界知名鋼琴家郎朗首度呈獻「迪士尼經典音樂Live–郎朗領銜演奏」 分享自身音樂歷程 鼓勵年輕音樂家擁抱夢想

迪士尼動畫陪伴不少人成長,動畫中的原聲帶歌曲更是唱得街知巷聞。國際知名鋼琴家郎朗早前(1月27日晚),首次踏上香港迪士尼樂園奇妙夢想城堡舞台,為大家帶來45分鐘的奇妙音樂旅程 — 「迪士尼經典音樂 Live—郎朗領銜演奏」。在音樂會中,郎朗以獨有的演繹方式為觀眾送上14首家傳戶曉的迪士尼經典樂章,當中包括來自華特迪士尼動畫製作室《獅子王》的 《Can You Feel The Love Tonight?》與《魔雪奇緣》的《Let It Go》,以及《世界真細小》等。