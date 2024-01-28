世界知名鋼琴家郎朗首度呈獻「迪士尼經典音樂Live–郎朗領銜演奏」 分享自身音樂歷程 鼓勵年輕音樂家擁抱夢想

迪士尼動畫陪伴不少人成長，動畫中的原聲帶歌曲更是唱得街知巷聞。國際知名鋼琴家郎朗早前（1月27日晚），首次踏上香港迪士尼樂園奇妙夢想城堡舞台，為大家帶來45分鐘的奇妙音樂旅程 — 「迪士尼經典音樂 Live—郎朗領銜演奏」。在音樂會中，郎朗以獨有的演繹方式為觀眾送上14首家傳戶曉的迪士尼經典樂章，當中包括來自華特迪士尼動畫製作室《獅子王》的 《Can You Feel The Love Tonight?》與《魔雪奇緣》的《Let It Go》，以及《世界真細小》等。

45 分鐘現場演奏配合舞台視覺特效 打造前所未有視聽享受 受「迪士尼星夢光影之旅」中主題曲《Love the Memory》所啟發，郎朗於今次的「迪士尼經典音樂 Live」中，與客席指揮趙增熹及弦樂四重奏樂團攜手合作，配合令人嘆為觀止的舞台視覺特效包括立體光雕投影，以及迪士尼獨有的說故事方式，把古典音樂與迪士尼魔法結合，為觀眾獻上扣人心弦的45分鐘現場演奏。 除此之外，多位迪士尼朋友亦一同登上城堡舞台，包括米奇老鼠、《魔雪奇緣》電影系列的愛莎、彼思動畫製作室《玩轉極樂園》的米哥、華特迪士尼動畫製作室《美女與野獸》的貝兒與野獸等，將整場音樂會體驗昇華。