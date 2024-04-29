世界願望日｜香港迪士尼與願望成真基金®施展奇妙魔法 為閃電王麥坤小粉絲實現夢想 創造難忘回憶

一直以來，香港迪士尼不斷向大小朋友施展奇妙魔法，為他們締造難忘的夢幻回憶。適逢今日（4月29日）是「世界願望日」，香港迪士尼聯同願望成真基金®昨日（4月28日）延續奇妙魔法，為閃電王麥坤小粉絲梁晉晞（Heison）實現夢想，與閃電王麥坤在巡遊路線並肩前行！ 今年八歲的Heison患有急性淋巴性白血病，儘管面對治療期間所帶來的不適，但Heison仍然勇敢面對，《反斗車王》中的一角閃電王麥坤的故事激勵了他積極打倒病魔，與摯愛的賽車英雄見面更成為Heison在治療過程中力量與希望的泉源。

化身小車手與閃電王麥坤 展開夢想成真旅程 為了實現他的夢想，香港迪士尼以及願望成真基金®特意打造一場夢想成真的巡遊。當日更吸引逾400位來自香港及澳門的賓客，包括願望家庭、迪士尼義工隊，以及醫護人員今天齊聚香港迪士尼，一同慶賀Heison夢想成真。 Heison以一身小車手形象與閃電王麥坤、香港首位贏得GT世界挑戰賽歐洲耐力賽的賽車手許建德（Jonathan），以及一眾香港迪士尼舞蹈員，在歡呼聲及掌聲中現身。隨後在舞台典禮上，Jonathan 與Heison分享了關於夢想、勇氣以及堅毅不屈的動人故事。

緊接著，身穿賽車手服裝的米奇老鼠驚喜現身，向Heison頒發了獨一無二的奬盃，祝賀這個充滿喜悅的時刻，並表彰他勇敢面對挑戰，瞬即讓活動歡樂氣氛加倍。活動不但為Heison及其家人在對抗病魔的路上增添美好回憶，更令Heison對於日後實現夢想充滿信心，「這次體驗讓我更有勇氣去追尋對賽車的熱情，不會輕言放棄夢想。」而Heison的家人亦滿懷喜悅：「這次難忘的體驗對我們來說別具意義。看到Heison面上充滿歡欣興奮的笑容將是我們永恆珍藏的回憶。衷心感謝所有讓這活動成真的每一個人。」

身穿賽車手服裝的米奇老鼠驚喜現身，在典禮上向 Heison 頒發了獨一無二的奬盃， 祝賀這個充滿喜悅的時刻，並表彰他勇敢面對挑戰，瞬即讓活動歡樂氣氛加倍。（由受訪者提供）

Jonathan很榮幸能參與Heison的圓夢旅程：「很高興能再次支持願望成真基金這項善舉。在Heison的年紀，我便開始對汽車以及賽車產生熱愛，所以我知道今天這活動對他來說的意義。我從未放棄在全球舞台上比賽及爭勝的夢想，希望我的成就可啟發Heison和其他人在他們熱愛的事情上堅持不懈，勇於追夢。」 香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭表示：「我想告訴在座的各位，沒有夢想大到不能實現！在迪士尼，我們擁抱夢想的力量，希望所有人都受到啟發，探索無限可能，勇於追尋夢想。就像閃電王麥坤一樣，以極速向著夢想進發！」