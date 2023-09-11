世紀暴雨｜林世雄：除筲箕灣耀興道外　其餘受暴雨影響道路已解封

今日(11日)是上周大雨後首個上班上學的日子。運輸及物流局局長林世雄在電台表示，經過過去兩三日的全力搶修，基本上所有道路已經開通，而在昨日記者會上提到有6個全線封閉的路段，現時除筲箕灣耀東邨耀興道因山泥傾瀉仍須封閉外，其餘受影響道路經已解封，而出現路陷的石澳道則預計需要較長時間完成維修。

世紀暴雨｜耀興道山泥傾瀉嚴重需時清理

林世雄解釋，筲箕灣耀興道的山泥傾瀉較嚴重，為了清理山泥，需要繼續封閉，而且山泥傾瀉面積較大，需要時間制定可行的施工方案，善後及斜坡維修工作，至於昨日提到有6個全線封閉路段，其中5個路段包括司徒拔道、赤柱黃麻角道近聖士提反灣、山頂聶歌信山道、紅磡平治街及柴灣連城道在今日已經開通，基本上至少有一條行車線。

他續指，現時石澳已容許單層巴士及私家車等行駛，由於石澳道來回各一條線，其中一條線有山坡塌下，出現路陷，需要一段時間才能復修。

世紀暴雨｜港鐵黃大仙站部分出口仍需關閉

在巴士及鐵路服務方面，林世雄表示已經恢復服務，惟港鐵黃大仙站曾因出現嚴重水浸，導致設施受損，部分出口需要關閉，但他相信港鐵會總結經驗，以應對未來的惡劣天氣。對於事故中港鐵延誤服務是否需要罰款，他說若港鐵事故發生屬控制範圍外則毋須罰款。