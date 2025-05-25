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本地
2025-05-25 13:53:12

丘應樺稱中東外訪成果較預期好　美國關稅戰或為港帶來機遇

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丘應樺稱，美國關稅戰或為本港帶來機遇。(資料圖片／蘇文傑攝)

丘應樺稱，美國關稅戰或為本港帶來機遇。(資料圖片／蘇文傑攝)

政府早前率領商界代表團出訪中東，商務及經濟發展局局長丘應樺指，外訪期間簽署多份備忘錄，形容成果比預期好，但不應與美國特朗普同期的中東之行，共簽署達成數千億美元投資協議比較。他又稱，美國對其他經濟體加關稅，或會為香港帶來更多機遇和資金。

爭取加入RCEP進展正面

中美關稅戰暫時「停火」90日，丘應樺在一個電視節目表示，企業可在這個期間喘口氣，不少企業都已經立即繼續生產，又提到出口業受到關稅戰很大影響，不過與美國的貿易量及價值佔本港整體不多，出口業亦已尋求與其他經濟體的貿易。他稱，政府會繼續協助企業開拓市場，又說美國對其他經濟體增加關稅，使本港更有機會與其他經濟體加強貿易合作，而本港經濟增長也要視乎關稅戰「休戰」後的情況，相信對香港而言是一個很大的商機，或有更多機遇、資金流入。

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美國總統特朗普早前亦率團出訪中東，達成數千億美元投資協議。丘應樺指，美國是一個大國，而香港只是特別行政區，加上美國與中東已交往很長時間，因此比較兩地中東之行的成果並不太適合。另外，本港3年前已爭取加入《區域全面經濟伙伴關係協定》(RCEP)，至今未有結果。丘應樺形容目前進展正面，會爭取今年9月加入相關工作組，進一步商討加入RCEP的事。

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