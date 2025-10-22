中九龍繞道油麻地段據報12.21冬至日通車　九巴城巴將開辦新路線

中九龍繞道(油麻地段)主要結構工程已完成，亦已通過消防檢查和測試，據報最快12月21日冬至當日通車。九巴和城巴均表示，將開辦行經中九龍繞道(油麻地段)的新巴士路線，分別來往荃灣及油塘、屯門及觀塘，以及將軍澳與機場。

中九龍幹線工程2017年起動工，期間經歷3年疫情，運輸及物流局局長陳美寶上月透露，中九龍繞道(油麻地段)主要結構工程已完成，亦已通過消防檢查和測試，現在只餘下部分相關機電工程、交通管制及監察系統、行政大樓綠化工程等仍在進行。

首階段通車的中九龍繞道(油麻地段)全長約4.7公里，採用雙程三線分隔車道的設計，連接油麻地交匯處與啟德發展區，通車後繁忙時間往返西九龍和九龍灣的車程，取道幹線的車程約為5分鐘，比現時的半小時快約25分鐘；九龍灣段就預計明年中通車。

九巴5繁忙路線將改經

九巴回覆查詢指，將開辦兩條取道中九龍繞道(油麻地段)的新巴士路線，分別是往返荃灣西站及油塘的33X線和屯門恒順園往返觀塘碼頭的252S線，現有往返屯門、元朗和天水圍至觀塘碼頭的繁忙時間路線，亦將改經中九龍繞道(油麻地段)，包括258X、259S、259X、268P及269S線。城巴表示，將推出往返將軍澳及機場、港珠澳大橋香港口岸的A28X線，預料日出康城往機場車程將比現時快40分鐘，並正計劃在中九龍繞道全面啟用後，安排部分來往將軍澳及九龍市區的路線改經。