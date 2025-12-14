中九龍繞道（油麻地段）最後測試　隧道營運商測試系統及落地檢測

全長4.7公里的中九龍繞道（油麻地段）將於本月21日通車。 路政署高級工程師潘家欣說，目前基本上已完成所有事宜，正進行最後測試，包括隧道營運商測試系統、落地檢測，以及於大型活動後「執整」現場。
這次建造工程於2017年從立法會財委會獲得撥款，工程費用預算約420億港元，潘家欣表示，目前工程接近完工，造價仍在預算之內。 中九龍繞道（油麻地段）包括一條長約3.9公里隧道，主要設施包括照明系統、消防系統、通風系統和交通管制及監察系統。路政署高級工程師任永健提到，這是本港第一條使用LED燈具的隧道，每年約省卻200萬度電，以4人家庭為例，每年節省400個家庭的用電量。
他又說，隧道內有44部噴流式風機，盡量將懸浮粒子或塵埃吹到隧道兩邊出入口，再經另一套系統過濾排出隧道，其他隧道未必有這類風機或過濾系統，早前在此舉行的街馬，跑手都認為隧道内空氣流通、很舒服。
署方又表示，建造工程遇到不少挑戰，例如走綫途徑旺區鬧市；在鄰近醫院等敏感區域，隧道爆破工序每日只限在15分鐘內進行；並採用臨時填海配合「明挖回填」的方式，將對維港的影響減到最低；至於建築期間的「沉降指數」沒有出現異常，維持在穩定狀態。原文刊登於 香港電台