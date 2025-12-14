中九龍繞道（油麻地段）最後測試　隧道營運商測試系統及落地檢測

全長4.7公里的中九龍繞道（油麻地段）將於本月21日通車。 路政署高級工程師潘家欣說，目前基本上已完成所有事宜，正進行最後測試，包括隧道營運商測試系統、落地檢測，以及於大型活動後「執整」現場。

這次建造工程於2017年從立法會財委會獲得撥款，工程費用預算約420億港元，潘家欣表示，目前工程接近完工，造價仍在預算之內。 中九龍繞道（油麻地段）包括一條長約3.9公里隧道，主要設施包括照明系統、消防系統、通風系統和交通管制及監察系統。路政署高級工程師任永健提到，這是本港第一條使用LED燈具的隧道，每年約省卻200萬度電，以4人家庭為例，每年節省400個家庭的用電量。