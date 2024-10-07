中四學生設計卡牌策略遊戲 盼玩家學懂面對困難態度

學童的學業壓力和精神健康近年備受關注。中華基督教會基道中學3名選修視覺藝術的中四學生陳顯晞、黎曉彤、張綾珈參加「跨學科·Co-Explore全港中學生創作大賽2024」，設計卡牌策略遊戲「五星級人生」助玩家習得積極面對困難的態度，並在大賽中獲冠軍及最優異設計獎。

科目概念融入遊戲

「五星級人生」的玩家會於第一回合抽「銀河修理員」、「霸道總裁」、「毒舌大狀」等「角色卡」，了解該角色的能力值、選科等要求，並在最多10個回合中，獲得「選科卡」、「校園大事卡」和「日常事件卡」，增減自己或其他玩家的能力值；成功完成最後的「DSE挑戰」，且達成「角色卡」上的要求，便可在遊戲勝出。

有份設計的黎曉彤介紹，創作的2、3個月間運用到跨學科知識，如在老師協助下，利用科技與設計科的3D打印、雷射切割等技術，製作初始能力卡及回合數卡的亞克力卡盒；又對西史、地理等科目的概念進行資料蒐集，以便將其融入遊戲，製成「日常事件卡」中「光榮獨立」、「萬有引力」等卡牌，盼修讀相關科目的同學玩遊戲時，也可「get到」科目的內容。

陳顯晞補充，遊戲加入互動元素，讓玩家在卡牌策略和現實中有互動；如抽中「校園大事卡」的「陸運會比賽」卡牌，便要現實世界分組進行一對一的「手指公擂台摔角大賽」，勝出冠軍，可獲體力值加5的獎勵。

