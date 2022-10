在日前中共二十大開幕期間,一群居英港人在中國駐曼徹斯特總領事館外示威,期間一群中國領事館人員從領館內走出來,與示威人士發生衝突,有港人據報一度被拖進領館範圍毆打,事件惹來英國議員和輿論關注。特首李家超今日(18日)在行會前被問到有否關注事件,以及會否譴責暴力行為,李家超表示不掌握細節,故不評論事件。

料當地政府處理

李家超指,相信當地政府會根據《維也納領事關係公約》和當地法律處理事件,他本人「不會評論事件,因為沒有完整資料」。( I will make no more comment because I don't have the full details of the case.)

此外,李家超表示,剛公布的中共二十大報告是特區政府未來工作的行動指南,並形容過去5年香港經歷回歸以來最嚴峻考驗,國家是香港最堅強的後盾,香港正走向由亂轉治、由治及興的階段,各界要有團結奮鬥的新作為,他又攜同明日公布的《施政報告》出席記者會,並預告在報告會提出發展經濟、改善民生的措施,涵蓋土地房屋和增強競爭力。