中大即炒副校長吳樹培 現金代替通知期 校董會︰對他失信心

【14:45更新中大校董會宣布】中大校政風波再現，校董會今日(13日)決定解僱身兼秘書長的副校長（行政）吳樹培，主席查逸超表示，鑑於吳樹培近月因應大學校董會一些重要事項的行為舉措，校董會對他能夠或願意以符合良好管治原則的方式去支持校董會工作已經失去信心；為維護校董會和大學的有效運作，校董會今通過決議，根據吳樹培的聘用合約條款，以現金代替通知期，終止以他和中大的僱傭關係，立即生效。

中大校董會亦決議，在委任副校長（行政）繼任人之前，常務副校長陳金樑會處理相關職務，而大學秘書長的職務，就委任中大校董會審核委員會秘書黃陳慰冰出任，即日起生效，至明年年底。