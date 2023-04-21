中大推算逾40萬長新冠患者現生殖系統問題 八成為女性涉月經失調等

中大醫學院去年7月至12月透過問卷就「後遺症情況」訪問10,043名香港新冠康復者，研究對象年齡介乎1至102歲，97%人為去年受懷疑Omicron感染的個案。調查發現逾七成患者於感染5個月後，仍患有最少一種長新冠徵狀，最常見是認知功能和心理徵狀，包括記憶力減退、集中力下降、思考緩慢、失眠、嗜睡、焦慮、情緒低落及睡眠時間不規律，部分個案徵狀更維持長達3年。團隊指45歲或以上的女性康復者是高風險群組。

中大醫學院一項研究發現，逾七成新冠康復者確診5個月後仍有長新冠徵狀，當中12%人出現生殖系統問題，包括月經失調及性功能障礙等，其中八成受影響的都是女性。中大研究團隊以本港有500萬人曾經染疫推算，即有高達42萬長新冠患者受生殖系統徵狀困擾。

45歲或以上女性高危

調查亦發現，12%長新冠患者出現生殖系統問題，包括月經失調、下體疼痛及性功能障礙等，當中八成為女性。若以全港500萬人染疫推算，估計有42萬人受有關問題困擾。其中約10萬人的人際關係受影響，惟過半數沒有求醫。

中大醫學院院長兼腸道微生物群研究中心主任陳家亮教授認為，今次研究再次證明長新冠是常見且複雜疾病，社會須及早正視長新冠帶來的負擔，也應透過基層醫療系統支援長新冠患者，並建議成立長新冠中心集中處理複雜病例。

泌尿科醫生︰確診康復心身都有影響

泌尿外科醫生楊協和指，確診新冠後對心理和生理都有影響，雖然有不少研究指新冠病毒有機會破壞精子和睪丸等，但是否屬直接影響因素有待觀察及研究。此外，有指病毒會攻擊泌尿系統，「係咪直接影響生理反應，令佢差咗、多咗不適，間接令表現差咗？要再睇。」

家庭醫生林永和表示，不少市民面對生殖系統問題時均難以啓齒，惟不應諱疾忌醫，他表示「現在沒有長新冠特效藥，如果不清楚自己哪裏不舒服、要看甚麼專科，建議可先尋求家庭醫生意見，了解情況後再作轉介。」至於女性月經失調問題，他指即使沒有確診過新冠，45歲或以上的女性亦已接近收經階段，雖然不排除可能是新冠提早誘發，但該情況本身在這個年齡層就有一定機會率發生。