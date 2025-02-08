中大生偽造病假紙死亡證 罰休學通告瘋傳 校方：或開除學籍

社交平台流傳一張香港中文大學佈告，指一名本科生偽造病假紙以申請缺席考試，及偽造死亡登記和翻查死亡登記紀錄結果以申請豁免獎學金續領準則，被罰記過5次及第一、第二學期休學。事件引起校友及網民熱議，指涉事學生懷疑製造或使用虛假文書，指控非常嚴重。中大回覆《am730》查詢時僅表示如確定有相關行為將作處分，不排除開除學籍，惟未有交代有否就事件報警，強調為保障有關人士私隱，不會進一步透露事件詳情及作評論。

有網民周五於社交平台Threads發帖，稱「呃獎學金連死亡證都要做假？每個人只可以死一次㗎咋喎」，照片可見該張中大佈告於去年9月13日由教務會學生紀律委員會張貼，稱有名一本科生因偽造病假紙以申請缺席考試，及偽造死亡登記和翻查死亡登記紀錄結果以申請豁免獎學金續領準則，合共記過5次，經委員會裁決小組詳細審議，認為其違規行為性質十分嚴重，裁定處分於2024至2025年度第一及第二學期暫行休學，並須向所屬書院輔導長提交反思信，如學生已符合所有畢業要求，則不予進行畢業評核，直至2024至2025年度第二學期，案件及處分以不記名方式公佈週知，以警效尤。

網民熱議聞所未聞 「死亡記錄同獎學金有乜關係」

帖文引發中大校友及網民熱議，指佈告未有交代校方有否就製造或使用虛假文書報警，「偽造文書行騙，咁都唔踢出校？」、「咁都只係記過？」、「諗唔明，死亡記錄同獎學金有乜關係」、「真係聞所未聞，以前邊有呢啲嘢」、「真係好痴線」、「24年9月出嘅通告，依家先有人講」，亦有網民張貼警方網上報案連結，稱「幫中大報案」。

《am730》向中大查詢有否報警，涉事學生身份背景，是否仍在休學及會否被開除。校方回覆時未有正面交代有否就事件報警，強調重視對學生人格品德的培養。根據本科生總學則，偽造或竄改文件或紀錄屬違規行為。如確定學生有相關行為，中大將根據「處理學生紀律個案程序」處理及作出適當處分，當中包括開除學籍。惟為保障有關人士的私隱，中大不會進一步透露事件詳情及作出評論。