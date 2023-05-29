中大研微型無電池無線偵測系統 實時監測胃酸倒流

胃酸倒流是常見的都市病，診斷須把鼻管從鼻孔插入食道約24小時，過程或令病人感不適。中大研究團隊成功研發出微型電池無線偵測系統「RefluxChip」，只須透過內窺鏡把硬幣般大小的偵測系統放入食道後，便能「以胃酸發電」持續檢查食道酸鹼值變化。
項目統籌者之一中大周毓浩創新醫學技術中心陳啟楓指，RefluxChip採用無電池設計，並以「檸檬電池」概念，即用電極和倒流胃酸之間的化學反應產生電力；從而令RefluxChip能不含電池的有毒物質亦能有動力，更可運行近5至7日，其後偵測系統會自然地排出體外。他坦言，病人吞食時會感到食道中有異物，團隊正研究把RefluxChip縮小。
此外，中大生物醫學工程學系湯啟宇所屬團隊亦研發出可穿戴的強力外肌肉「ExoMuscle」，以矽膠材料做3D打印和編織，製作出不同尺寸、似度身訂做的「外肌肉」，協助做出手、腕、肘、肩、膝等部位的複雜動作，力量足以舉起20公斤的水樽，使用者只要戴上傳感器電便能用腦電波控制ExoMuscle。他指，ExoMuscle較傳統外肌肉設備更輕巧、成本更低，相信發明可援助協助中風患者進行康復訓練或用作義肢，或保護易受傷工種。
中大的科研項目於2023年日內瓦國際發明展共獲得26個獎項，包括6個評審團嘉許金獎和2個金獎。陳啟楓團隊科研項目獲「評審團祝賀金獎」，湯啟宇所屬團隊的ExoMuscle則獲得「評審團祝賀金獎」及「沙特阿拉伯代表團獎」。