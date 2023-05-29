中大研微型無電池無線偵測系統 實時監測胃酸倒流

胃酸倒流是常見的都市病，診斷須把鼻管從鼻孔插入食道約24小時，過程或令病人感不適。中大研究團隊成功研發出微型電池無線偵測系統「RefluxChip」，只須透過內窺鏡把硬幣般大小的偵測系統放入食道後，便能「以胃酸發電」持續檢查食道酸鹼值變化。

項目統籌者之一中大周毓浩創新醫學技術中心陳啟楓指，RefluxChip採用無電池設計，並以「檸檬電池」概念，即用電極和倒流胃酸之間的化學反應產生電力；從而令RefluxChip能不含電池的有毒物質亦能有動力，更可運行近5至7日，其後偵測系統會自然地排出體外。他坦言，病人吞食時會感到食道中有異物，團隊正研究把RefluxChip縮小。