中大研有機催化劑促藥物合成 減潛在污染 製藥更環保

近年環境污染議題備受關注，減少生活造成的污染成為大趨勢。香港中文大學有團體成功研發出有機催化劑，能取代新型藥物合成及研發過程中使用的重金屬催化劑，令製藥過程更加環保。另一團隊亦研發出量子傳感測量平台，將有助為活細胞進行生物力學研究，並為納米材料力學、癌症療法及組織工程的發展提供新方向。

獲「裘槎優秀科研者獎2022」的中大化學系教授楊英洋指，傳統藥物合成過程就好像「砌積木」，藥物由多個化學分子拼砌而成，過程中均需以重金屬作為催化劑，把分子與分子連結在一起。而重金屬催化劑每次只能把一對化學分子貼在一起，要完成結構複雜的藥物質要做多次拼砌，合成過程往往需要大量重金屬，對環境造成污染。

楊英洋率領團隊研發的有機小分子催化劑，能夠應用於無金屬催化反應，如市民較常使用到的抗流感藥物「特敏福」、抗真菌藥物「Noxafil」等藥物，製作過程中亦可用此催化劑合成。與傳統的藥物生產方法相比，有機催化劑更能夠直接把多個分子貼在一起，縮減藥物合成步驟。

楊英洋又提到，傳統催化劑只能應對單獨化學分子，催化劑要有連接物才能「運行」，情況如機械臂與納米機械人。藥廠開發新藥時，數以萬計催化劑分子拼砌成藥物結構，過程中經歷多次拼砌，才能成功研發新藥，如藥物結構未如理想，便需機械臂與機械人重新組裝，之後機械人間再拼砌，過程中要用大量人力物力。有機催化劑分子則如一隻獨立機械臂，不需連結在機械人上，機械臂之間可互相湊合，當藥物結構未如理想，機械臂可「解散」再重組，因為有機催化劑分子容易拆散並重新配搭，提供更具彈性的不同組合，料發明能加快研發藥物過程。