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2024-07-11 18:30:45

中大研腸道微生物檢測工具　助及早評估兒童患自閉症風險

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中大醫學院研究團隊開發了一個由31種腸道微生物標誌物組合而成的自閉症檢測工具，有助及早評估兒童患上自閉症的風險。(中大提供)

中大醫學院研究團隊開發了一個由31種腸道微生物標誌物組合而成的自閉症檢測工具，有助及早評估兒童患上自閉症的風險。(中大提供)

中大醫學院一項研究發現，調節腸道微生態可緩解自閉症症狀，並揭發自閉症患者的腸道微生物群與一般人不同；同時研究團隊利用腸道微生物開發精準工具，認為有助及早評估兒童患上自閉症的風險。相關研究結果已於國際期刊《自然微生物學》發表

中大研發用以評估自閉症風險的糞便樣本檢測工具。(中大提供) 陳家亮教授指，調節腸道微生態極具潛力成為一種治療自閉症的新方案，有望幫助父母管理孩子的日常情緒問題。(中大提供) 中大黃秀娟教授指，研究證實非入侵性腸道微生物標記可有效診斷及預測自閉症的風險，並適用於不同年齡、性別和背景的兒童。(中大提供) 中大研究發現自閉症兒童的腸道微生態與一般兒童明顯有差異。圖為蘇奇博士。(中大提供) 中大黃永昊醫生表示，由團隊研發的自閉症檢測工具提供客觀的臨床資訊，與現有的自閉症評估相輔相承，有助縮短自閉症評估服務的輪候時間。(中大提供)

利用糞便診斷兒童是否患自閉症

現時自閉症主要依賴醫生或臨床心理學家透過驗證問卷做評估。惟中大醫學院是次研究嘗試利用糞便診斷小朋友是否患有自閉症，研究人員收集超過1,600名1至13歲患有自閉症及非自閉症兒童的糞便樣本、飲食及藥物等數據，結果發現自閉症兒童的腸道微生態發展較遲緩。

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學者：腸道微生態與自閉症有密切關聯

中大醫學院腸道微生物群研究中心主任陳家表示，腸道微生態會影響情緒、認知能力、行為及精神健康，腸不單止控制飲食、消化及排泄，還影響人的思想行為，因此腸的背後是控制著人的大腦，強調腸道與兒童自閉症有很大關係。他希望透過調節腸道微生態，有助父母管理孩子的日常情緒問題。

中大微生物菌群創新中心總監黃秀娟說，自閉症兒童的腸道細菌是落後及遲緩，發展不夠成熟，而且多樣性降低，繼而他們會受環境及飲食影響，其代謝物及其通訊路徑亦會受很大影響。

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腸道微生態配方  助減輕焦慮等症狀

研究團隊嘗試利用機器學習模型，研發由31種腸道微生物標誌物組合而成的自閉症檢測工具，只需要收集少量患者的糞便樣本便可分析他們的腸道微生態，便能評估是否患有自閉有助及早評估兒童患上自閉症的風險；另團隊研發針對自閉症兒童的微生態配方，該配方屬粉狀，可開水飲用，向30名自閉症兒童提供12星期的治療，發現可以減輕自閉症患者的感官敏感及焦慮症狀

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