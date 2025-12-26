中大籌備設大灣區卓越中心　集合不同業界支援自閉症兒童及家長

為更好支援自閉症確診兒童，中大內科及藥物治療學講座教授陳家亮表示，團隊近大半年來，正籌備成立「大灣區卓越中心」，集合醫療、創科、保險、金融等不同業界，為患者及家長提供一站式服務。他說已有投資者及慈善家加入，目標明年內建立這個中心的委員會，建構相關的生態平台。

陳家亮提到，自閉症兒童後續治療需要很多支援，現時本港不同非牟利團體均有提供相應的服務，但都是「斷層式」各自經營，導致資源分散。他建議由政府設立基金，在毋須增加額外撥款下，鼓勵各界共同協作。他又說，平台的服務對象不只是香港市民，亦包括大灣區8000多萬人口，相信有更大的需求才能吸引更多相關專才來港，有助提升本港醫療水平，同時吸引更多人來港求醫，帶動整體經濟發展。

新技術幾小時內完成檢測 兩星期內會有報告

陳家亮又提到，現時兒童如要識別患有自閉症風險，在公營醫療服務輪候檢測時間較長，但新技術一般於幾小時內就完成檢測，後續經過AI分析等，預計兩星期內會有報告，有助更快地排除低風險兒童，令公營服務能集中資源幫助高風險個案。有關技術已獲美國食品藥物管理局的「突破性設備認證」。