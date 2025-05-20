中大證內地新藥控病率高 KRAS肺癌新希望

內地研發藥物，由過往「人有我有」，到近年開始出現比現有藥物更好，甚或首創新藥。中大醫學院最近一項第一期臨床研究發現，內地研發的新一代KRAS-G12C抑制劑D3S-001，用於治療相關基因突變引起的癌症，具有顯著抗腫瘤活性、安全性和克服抗藥性的效能，帶來治療新希望。 李樹芬醫學基金腫瘤學教授、中大醫學院副院長(科研轉化及創業)及腫瘤學系系主任莫樹錦教授表示，KRAS是基因突變的驅動基因，「沒有驅動基因的話，需要幾種基因突變才會形成癌症，但KRAS本身已可驅動腫瘤細胞生長，相對較惡。這突變可引致胰臟癌、結直腸癌和非小細胞肺癌，KRAS-G12C突變亞型與11%至15%非小細胞肺癌有關。」

香港可助內地藥物國際化

腫瘤控制率逾九成 第一代KRAS-G12C抑制劑雖然可以針對此基因突變作針對性的標靶治療，但有效率只有約36%，無惡化存活期5.6個月，療效還有進步空間，為此內地便開始研發D3S-001，並由中大醫學院領導來自南韓、澳洲、美國及內地的跨國團隊，完成了第一期臨床研究。 中大醫學院腫瘤科學系副教授兼香港中文大學一期臨床研究中心副醫務總監龍浩鋒醫生指，第一期研究分成兩個階段，首階段研究最佳劑量及安全性，發現42名患者中，73.5%人腫瘤縮小超過30%，腫瘤控制率更達97.1%，「有患者用藥逾20個月，可有效長遠控制腫瘤；另一方面，肝、腦轉移的腫瘤亦有縮小，證明藥物可突破血腦屏障。」 克服抗藥性 研究次階段為20名曾使用第一代KRAS-G12C抑制劑但病情惡化的患者，檢視再使用D3S-001的療效。結果發現仍有30%患者可縮小腫瘤30%或以上，多達八成患者即使對第一代藥物出現抗藥性，使用D3S-001仍可控制。整體無惡化存活期中位數達5.1個月、緩解持續中位數達8.2個月。龍浩鋒續指，「D3S-001整體安全性良好，常見副作用包括噁心和腹瀉，但程度僅輕至中度。數據亦顯示，每日一次口服600毫克或以下劑量，已足夠完全抑制KRAS-G12C突變蛋白。」

患者猶如找到救生圈 參與首階段第一期研究、68歲的余先生，2022年因為嚴重氣喘求醫，處理好肺積水後發現肺部有陰影，並確診第四期肺腺癌，曾接受免疫治療及化療無效，去年3月轉介至是次研究。現已接受D3S-001治療60星期，右肺上葉腫瘤由46毫米縮小至19毫米、右肺下葉57毫米腫瘤更完全消失，氣喘徵狀大為好轉，只有輕微噁心副作用，亦回復正常生活，「就像找到救生圈，心情輕鬆了很多！」 籌備下一階段研究 龍浩鋒表示現正進行將D3S-001推前至第一線治療使用，以及配合化療等治療使用的成效研究，未來將有進一步數據公布，第三期臨床研究亦正籌備中；另一方面，亦會研究D3S-001用於胰臟癌、結直腸癌的療效。莫樹錦提醒大眾，吸煙是KRAS基因突變主因。吸煙人士應戒煙以減低肺癌風險，沒有吸煙人士亦應避免接觸煙草產品。