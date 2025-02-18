中大醫學院申第二學位課程待批　憂教育撥款減礙培訓人才

中大醫學院表示，已經向政府提交開辦醫科第二學位課程的申請，現正等候批准，期望可在下一學年開辦。中大醫學院院長趙偉仁稱，醫科是最受歡迎的科目之一，即使未來要面對不同醫學院的競爭，都希望是良性競爭，強調最重要把學生教育成為一個仁心仁術的醫生。副院長(學生事務)吳兆文表示，完全不擔心亦不見第三間醫學院會帶來競爭。 盼政府業界續支持科研成果 如政府批准下學年招收多30名第二學位學生，中大醫學院有信心全數收到30人。吳兆文指，醫學院現時每年都收到不少第二學位申請，礙於第一學位的申請反應踴躍加上學額不多，因此未能招收太多第二學位學生。他希望當局愈早批准開辦30個第二學位學額愈好，但笑言若未趕及下學年成事「咁又唔係世界末日」。

政府早前預告或削減教育撥款，趙偉仁稱中大醫學院會與政府和市民共度時艱，雖然暫時未知會有何影響，但希望政府考慮培訓人才是中、長期策略，不希望會削減太多，擔心減資源會影響培訓人才，又指出近期部分研究成果已「嶄露頭角」，冀創新科研成果可繼續獲政府及各個業界支持，有關成果成功落地亦有助繼續支持大學發展。 副院長(科研轉化及創業)陳君賜認為，透過商業模式推廣科研成果，肯定較大學自行推動有效，但過程可能涉及龐大資金，如數以億元計的臨床研究開支，因此要有知識產權保護才可吸引投資者，副院長(研究)黃秀娟補充稱，任何學生、學者和教授等只要覺得有一個新想法能「改變世界」，都會鼓勵他們申請知識產權，當他們見到成果落地和可以轉化，也算是一種鼓勵。

不期望中大醫院現有盈餘給醫學院 近日中大醫院再次要求延遲償還政府貸款，而該院營運條件包括在有盈餘時要幫助中大醫學院發展。趙偉仁稱，醫院營運初期正值新冠疫情，復常後至今僅約兩年，因此經營非常困難，暫不期望中大醫院「有錢畀返醫學院」。他強調，醫學院會絕對支持中大醫院所有發展，惟兩者沒有從屬關係，又稱中大醫院是一個好平台讓大學科研結果轉化到私營市場應用，而中大教授也經常在該院內看症，希望能使社會對中大醫院服務更有信心。

此外，中大醫學院新科學研究大樓現已動工，預計2027年落成，屆時每年學生名額可提升至400名醫科生和330名護士學生。醫學院未來亦會加強人工智能(AI)應用，如教導醫科生如何應用和投入幫助發展AI在醫學的應用，以及幫忙改良教學模式和課程，包括教授臨床前學生使用AI，認識其運作原理和限制，方便日後應用。