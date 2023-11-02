中大開發「Pai.ACT」手機應用程式 支援SEN照顧者

隨着社會對有特殊教育需要(SEN)兒童的認知提升，被辨識出來的 SEN 學生人數亦隨之持續上升。而照顧有特殊教育需要兒童的家長承受巨大壓力。中大醫學院那打素護理學院最近開發了一個名為「Pai.ACT」的手機應用程式，運用人工智能(AI)配合心理治療，幫助SEN兒童的照顧者改善心理精神健康。
Pai.ACT 是首個針對以粵語為母語的 SEN 兒童照顧者而設計的 AI 驅動手機應用程式，配合「接納與承諾療法」(Acceptance and Commitment Therapy，ACT)，為使用者提供以正念及靜觀為基礎的情緒支援。由中大醫學院那打素護理學院助理教授莊婉瑜領導的研究團隊設計。
人工智能聊天機械人Pai與家長互動
Pai.ACT 手機程式揉合「自然語言處理」機械人學習技術及 ACT情緒支援。人工智能聊天機械人Pai透過與家長互動，可以準確評估他們的心理靈活性，即人類在不同環境下的心理適應能力。中大團隊利用大數據結集 10,000條家長在接受 ACT 中會出現的粵語訊息，訓練Pai理解以粵語為本的ACT輔導邏輯。經過嚴格的訓練，Pai在粵語對話中成功運用 ACT情緒支援技巧的準確度超過 80%，使它能夠模仿 ACT輔導人員具同情心及正向的說話風格，為家長提供類似人與人的互動。
程式會先以問卷形式為家長進行精神健康評估，包括焦慮或抑鬱徵狀，及親職壓力。根據評估結果及與 Pai 對話，團隊會為家長提供一個度身訂制、以 ACT 理論為本的自學課程，學習資源包含影片或聲音導航的體驗式練習。家長亦有機會約見 ACT 輔導人員，接受更個人化的一對一網上情緒支援。
為了取得科研實證，研究團隊將會招募 1,000 名 SEN 兒童的家長參與評估，分析 Pai.ACT 應用於現實環境中的功效，及提供可量化的數據。Pai.ACT程式獲創新及科技署的創科生活基金支持，已於今年10月申請美國臨時專利，並將於本月正式推出。