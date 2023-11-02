中大開發「Pai.ACT」手機應用程式 支援SEN照顧者

隨着社會對有特殊教育需要(SEN)兒童的認知提升，被辨識出來的 SEN 學生人數亦隨之持續上升。而照顧有特殊教育需要兒童的家長承受巨大壓力。中大醫學院那打素護理學院最近開發了一個名為「Pai.ACT」的手機應用程式，運用人工智能(AI)配合心理治療，幫助SEN兒童的照顧者改善心理精神健康。



Pai.ACT 是首個針對以粵語為母語的 SEN 兒童照顧者而設計的 AI 驅動手機應用程式，配合「接納與承諾療法」(Acceptance and Commitment Therapy，ACT)，為使用者提供以正念及靜觀為基礎的情緒支援。由中大醫學院那打素護理學院助理教授莊婉瑜領導的研究團隊設計。