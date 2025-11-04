中大DNA檢測 識別糖尿病高風險年輕群組 篩查逾4千人近半列高風險

糖尿病在本港最常見的致命疾病中居第11位，每10人就有一名糖尿病患者，約逾五分一患者年齡在40歲以下。中大針對早發性糖尿病去年開展為期4年的DNA檢測計劃，目標為9,000名肥胖、吸煙或有家族病史的44歲以下成年人做篩查。已篩查逾4,000人，結果發現近一半被列作高風險人士，即未來十年超過五成機會患上糖尿病。負責研究的學者表示，希望識別患有早發性糖尿病的高風險人士，以便及早預防或延緩患病。 中文大學獲賽馬會慈善信託基金撥捐逾6,100萬元，於去年5月開展為期4年的「賽馬會精準防控早發性糖尿病計劃」，篩查9,000名18至44歲參加者，他們未曾確診糖尿病，以及有最少一個糖尿病風險因素，包括中央肥胖、糖尿病家族史、吸煙習慣，以及曾患高血壓、高血糖、血脂異常、心血管疾病或脂肪肝等。目標是識別出未來十年患糖尿病的高風險人士，及早預防或延緩患上糖尿病。截至上月23日已招收5,444人參與，已為逾4,000人篩查，近半人被列作高風險人士，約60人確診糖尿病。

參加者會接受唾液DNA檢測，結合基因標記與其他風險因素，以演算法識別具有糖尿病遺傳傾向的高風險人士；有需要時將進一步接受尿液及血液檢測。一旦發現確診患有糖尿病或糖尿病前期人士，將會接受自身免疫或胰島素標記檢測，並轉介至社區的基層醫療醫生接受資助治療；而糖尿病前期人士亦會得到健康支援，以預防或延緩糖尿病。 計劃首席研究員、中大香港糖尿病及肥胖症研究所所長陳重娥表示，早發糖尿病傾向的人士，在發病前6年開始已經無足夠胰島素維持正常血糖水平。但糖尿病前期病徵非常隱性，如少許口乾、疲累，年輕人往往因工作繁忙或照顧家庭而忽略。