中學生幸福感一般 兩成現中度至嚴重抑鬱或焦慮

中學生面對學業或外貌體形等壓力，精神健康狀況惹關注。有機構調查發現中學生幸福感一般，更有兩成受訪學生出現中度至嚴重抑鬱或焦慮；逾半受訪學生自我批評達中等或以上及友善助人狀況欠理想。機構倡議學校、家長、地區中心、私營診所共同合作，強化預防及支援工作。
浸信會愛群社會服務處於去年11月至今年4月透過線上或實體收集了1,646份問卷，了解中學生幸福感、整體正常健康狀況、生活滿意度、自我批評及友善助人狀況。結果發現，整體受訪學生幸福感屬一般，以最高5分，平均分為2.63分，僅26.3%學生幸福感達高水平。
分析學生抑鬱、焦慮和壓力情況，以21分最高。學生的抑鬱或焦慮平均分為5.42及4.23，屬正常水平，當中逾兩成學生抑鬱(25.5%)或焦慮(20.5%)程度達中度至非常嚴重(抑鬱︰9分或以上焦慮︰8分或以上)，抑鬱最常見徵狀為覺自己一無是處，沒有甚麼好事可期待，討厭自己生活。而焦慮徵狀包括頭暈眼花、感到恐懼及手震。
整體受訪學生壓力平均分為8.12，屬正常水平，有17.9%達中度至非常嚴重程度。
自我批評最高5分，平均分為2.66，高年級及女生較常自我批評。中學生友善助人評分總分10分，平均分為6.45，過半受訪者低於平均分；精神健康、生活滿意度及友善助人都與幸福感成正向關係，分數越高，學生幸福感亦越高。
外貌體形成首入最不滿頭三
最多學生不滿的日常生活範疇，包括學業(36.6%)、外貌體形(25.5%)及文憑試(24.2%)，當中外貌體形是首次進入「頭三」。浸信會愛群社會服務處兒童及青少年身心健康服務單位主任馮澤棠認為，疫情數年長期戴口罩，令中學生感到受保護及有安全感，除下口罩後擔心他人的目光；建議中學生應有適量社交活動，加強社交能力。
馮澤棠又指疫情後，學生同儕關係疏離、社交能力下降及須追趕學習進度，負面情緒增多。他建議學校可以舉辦快閃活動或午間音樂播放會，為學生帶來即時情緒舒緩；舉辦失敗學習、情緒管理等主題性活動或訓練；邀請學生參與校內活動，加強連繫及歸屬感。
浸信會愛群社會服務處助理總幹事盤鳳愛認為地區中心、私營診所及政府應共同合作，強化預防及支援工作。學校應主動聯絡及轉介需要支援個案到當區精神健康綜合社區中心，由專業人士提供協助。政府應設立意見收集平台，傾聽青年意見，加強他們求助意願。私營醫療診所內應擺設當區精神健康綜合中心服務資訊及宣傳品，鼓勵市民關注自身及身邊青年精神健康。