中學生幸福感一般 兩成現中度至嚴重抑鬱或焦慮

中學生面對學業或外貌體形等壓力，精神健康狀況惹關注。有機構調查發現中學生幸福感一般，更有兩成受訪學生出現中度至嚴重抑鬱或焦慮；逾半受訪學生自我批評達中等或以上及友善助人狀況欠理想。機構倡議學校、家長、地區中心、私營診所共同合作，強化預防及支援工作。

浸信會愛群社會服務處於去年11月至今年4月透過線上或實體收集了1,646份問卷，了解中學生幸福感、整體正常健康狀況、生活滿意度、自我批評及友善助人狀況。結果發現，整體受訪學生幸福感屬一般，以最高5分，平均分為2.63分，僅26.3%學生幸福感達高水平。

分析學生抑鬱、焦慮和壓力情況，以21分最高。學生的抑鬱或焦慮平均分為5.42及4.23，屬正常水平，當中逾兩成學生抑鬱(25.5%)或焦慮(20.5%)程度達中度至非常嚴重(抑鬱︰9分或以上焦慮︰8分或以上)，抑鬱最常見徵狀為覺自己一無是處，沒有甚麼好事可期待，討厭自己生活。而焦慮徵狀包括頭暈眼花、感到恐懼及手震。

整體受訪學生壓力平均分為8.12，屬正常水平，有17.9%達中度至非常嚴重程度。

自我批評最高5分，平均分為2.66，高年級及女生較常自我批評。中學生友善助人評分總分10分，平均分為6.45，過半受訪者低於平均分；精神健康、生活滿意度及友善助人都與幸福感成正向關係，分數越高，學生幸福感亦越高。