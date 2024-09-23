中學生精神壓力待舒緩！30.6%抑鬱困擾 25%感焦慮 調查組織倡「三層應急機制」恆常化

學童精神健康一直備受社會關注。有調查發現，三成受訪中學生正受抑鬱症相關症狀困擾，亦有四分之一受訪者處於焦慮狀態。有學生自升中後面對巨大壓力，升高中後的公開試令精神困擾更嚴重，最終一度萌生輕生念頭。負責調查的組織建議，政府可把學校為本的「三層應急機制」恆常化，同時提倡學生要有「學習生活平衡」的學習生活模式。

香港中華基督教青年會今年7月至8月中以問卷訪問826名港島區中學生，期間分別以簡易版病人健康問卷和焦慮情緒問卷進行評估，發現30.6%受訪學生正受抑鬱症相關症狀困擾、四分之一受訪學生處於焦慮狀態。調查又以抑鬱焦慮壓力量表評估，發現36%受訪學生被評為抗逆力低，他們面對逆境時需要較長時間調節壓力和情緒，另有近三成受訪學生有中度或以上壓力，代表精神健康情況已達到必須關注的水平，更有17%被評為嚴重或非常嚴重水平。

