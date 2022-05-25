中港司機承認多次猥褻非禮姪女　辯稱女童主動伸舌誘惑

51歲中港司機在姪女就讀小二至小五期間，多次與姪女舌吻、上下其手、以陽具摩擦姪女私處及舔乳頭和陰蒂，今日(25日)於高等法院承認一項企圖強姦罪及五項非禮罪，但辯稱是姪女主動親吻及誘惑他。法官張慧玲指，需等待索取受害人及其父母的創傷報告及被告的心理報告，評估被告的重犯機會及是否孌童癖，將案件押後至7月8日再審。

趁妻子不在 舔 乳頭及陰蒂

案情指，女童X父母離異，父因工作而把X交由胞妹照顧，現年51歲被告，代號（L. Y. H.）則為X父胞妹的丈夫，即女童的姑丈。被告在2015年初趁妻子洗澡時，與X擁抱及親吻了約10分鐘；X其後曾到被告母親居住的村屋玩耍，當晚X及被告同房共眠，被告妻子則在另一間房睡覺，被告與X舌吻10分鐘，伸手入X衣內上下其手，舔X乳頭及陰蒂，被告把其陽具摩擦X私處10分鐘，在X稱她疼痛後停止。

以勃起的陽具摩擦私處說「我愛你」

被告與X其後曾兩度到被告母親家同房共眠，被告均曾親吻X的嘴臉及耳朵、上下其手、以勃起的陽具摩擦X私處，被告更向X說「我愛你」；又曾要求X與他共浴，被告撫摸X全身，抱起X及以陽具摩擦X私處。X升小四的新年回內地探親，被告亦趁妻子不在時與X舌吻。

被告稱X主動伸舌頭、坐陽具誘惑他

被告承認X自小與他經常親吻及擁抱，但指多數X主動伸舌頭與他舌吻，X更曾主動坐上被告的陽具，才會令他不能自控。被告堅稱自己沒有強迫X，認為二人關係像情侶，亦認為二人的親密行為是表達家人的愛。而X在小五接受性教育後才知道事件大錯特錯，便告之兩名社工揭露事件。

張官指指X在案發時十分年幼，將被告當成父親看待，本案涉及嚴重違反誠信。對被告行為感到震驚，期間索取被告的心理報告，以了解是否孌童癖及重犯風險。