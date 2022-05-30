中環兩酒吧連爆 累計26確診 除口罩 跳舞 恐有超級傳播者

酒吧月中獲准恢復營業後，中環再多一間酒吧出現新冠肺炎感染群組，涉及11名顧客。衛生防護中心連續兩日公布的酒吧群組，均坐落中環、在重開首個周六出現爆發，當局未見兩間酒吧之間有關連，但透露當晚至翌日凌晨各有約700名顧客到訪，認為風險較大，當中一名確診者更只曾於酒吧門外排隊而未有入內。另外，政府調整入境檢安排，其中，新增旅客抵港第九日的核酸檢測要求，並同時放寬登機前的檢測。 本港昨增237宗確診，包括37宗輸入個案。當局最新公布的酒吧群組，涉及中環華懋荷李活中心Iron Fairies & J. Boroski(荷李活道)，11名24至39歲的顧客本月21日晚上9時至翌日凌晨2時光顧後陸續確診。有患者向當局報稱，當晚主要是飲酒和聊天，但會脫下口罩四處走動，部分更在場跳舞。衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮相信，當晚人與人之間有飛沫傳播，或者有超級傳播者在場污染空氣，導致爆發，中心昨已聯同食環署和機電署到場調查。

前日公布的加州大廈Zentral酒吧(德己立街)，再增4宗個案，累計15名本月21日晚上11時至翌日2時曾光顧的顧客，以及3名患者家人確診。其中一人向當局透露，當晚僅在場外排隊而最終未有光顧，歐家榮不排除患者在門口與他人接觸時受感染。當局於Zentral隔板、門柄和洗手間等25處採集環境樣本，除一個洗手間樣本不確定外，其餘均呈陰性。

Iron Fairies & J. Boroski昨未有營業。

同晚兩店共1400客光顧 初步基因分析顯示，兩個群組都涉及正在本地流行的變異病毒株，但調查發現當晚沒有患者先後到訪這兩間酒吧，初步相信群組沒有關連。兩間酒吧相關時段各有約700人先後到過，歐家榮指患者都報稱當晚人流多，同時段有數百人也不出奇，惟若真的有700名顧客，風險會較大。Zentral群組一名23歲患者是元朗博愛醫院鄧佩瓊紀念中學的兼職籃球教練，昨多一名學生染疫，累計7名上周二(24日)下午參與訓練的學生確診。食環署回覆表示，兩間酒吧均持有酒牌局發出的酒牌連同酒吧批註，入口處亦貼有酒吧運作模式告示和換氣量等其他告示。署方過去兩日均有派員參與跨部門視察兩間酒吧，惟俱未有營業，正與相關部門進一步了解情況。今年首季酒吧停業期間，食環署曾先後巡查兩間酒吧，期間未見違反第599F章的情況。 屯門醫院康復大樓11B矯形及創傷科病房2名護士確診，病房已停收新症，房內21名病人正待檢測結果，院方已通知預約探訪家屬改期。醫管局指，兩人病毒CT值少於20、即病毒量高，正調查其感染源頭，初步調查發現他們沒有任何接觸或共膳。