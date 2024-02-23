熱門搜尋:
元宵節 Chubby Hearts 李龍基 大光麵 潮濕 美斯 長者醫療券 天璽．海 垃圾徵費 流感 曉柏峰 姜濤 恒生指數 日圓匯率 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 炎明熹 食譜 減肥
Ad Block Ad Block
返回
本地
2024-02-23 18:00:00

中環美食｜蛇王芬點止賣蛇羹 真材實料粵饌老字號 堅守品質 經典永不過時

分享：
中環美食｜蛇王芬點止賣蛇羹 真材實料粵饌老字號 堅守品質 經典永不過時

中環美食｜蛇王芬點止賣蛇羹 真材實料粵饌老字號 堅守品質 經典永不過時

提到吃蛇，不少人都以為蛇羹蛇宴只適合在天寒地凍時溫補暖身，而往往吃蛇的店舖又會以「蛇王」命名，令人認為這些店舖「獨沽一味」只賣蛇。事實上，蛇性平偏寒，是春夏清補、秋冬進補之妙品。漫步於人來人往的中環閣麟街，不難發現一間逾120年歷史的老字號——蛇王芬。創立於1895年的蛇王芬，由最初售賣供人調理養生的蛇酒、蛇羹，到後來逐步加入各款真材實料的燉湯、懷舊手工粵菜，搖身一變成為既有養生菜，亦有經典粵饌的百年老飯店。蛇王芬成功走過一個世紀，傳至第四代主理人Gigi（吳卓芝）手上，更將老店部分經典名菜重新包裝，推廣至不同銷售平台，讓更多港人及世界各地的旅客認識蛇王芬、認識粵菜經典。Gigi認為，要留住老饕，且拓展年輕人市場，除了要加入創新元素，更重要的仍然是真材實料，堅守傳統粵菜的烹調精髓，才能將「蛇王芬」的金漆招牌繼續傳承下去。

蛇王芬的招牌蛇羹，至今仍然沿用Gigi爺爺從太史公江孔殷的家廚手上學會的「太史五蛇羹」烹飪秘訣和配方。而Gigi為打破大眾對於秋冬才適合吃蛇進補的觀念，更特別與香港註冊中醫師攜手進行研究，證實蛇性味平，四季可用，更有臨床研究顯示五蛇有預防細胞變異、增強免疫力功用等，希望藉此更好地推廣四季養生的概念。

蛇王芬的招牌蛇羹，至今仍然沿用Gigi爺爺從太史公江孔殷的家廚手上學會的「太史五蛇羹」烹飪秘訣和配方。而Gigi為打破大眾對於秋冬才適合吃蛇進補的觀念，更特別與香港註冊中醫師攜手進行研究，證實蛇性味平，四季可用，更有臨床研究顯示五蛇有預防細胞變異、增強免疫力功用等，希望藉此更好地推廣四季養生的概念。

蛇羹配糯米飯 唯靈認證全港第一家發揚光大

作為百年老店，高峰期日賣過千碗蛇羹，而與蛇羹齊名的生炒糯米飯，曾獲資深美食家、「為食之士」唯靈認證，是全港第一家將此配搭發揚光大。「我哋生炒糯米飯用到嘅臘腸、膶腸都係自家生產，沿用我嫲嫲流落嚟嘅配方，再專門搵廠房限量製作。而為咗迎合健康飲食潮流，我亦將以往蛇王芬用嘅豬油、花生油，轉用SS高油酸葵花籽油，呢隻油嘅煙點夠高，可以高溫烹調，炒出嚟嘅糯米飯香口之餘又夠乾身，食落無咁肥膩。」

為了食客的健康，近年Gigi就將店內所用到的油品，由以往的豬油、花生油，轉為香港合興廠生產的SS高油酸葵花籽油，高油酸葵花籽油零反式脂肪，加上油酸含量高達80%，比橄欖油更高，有助降低膽固醇及預防心血管疾病。

為了食客的健康，近年Gigi就將店內所用到的油品，由以往的豬油、花生油，轉為香港合興廠生產的SS高油酸葵花籽油，高油酸葵花籽油零反式脂肪，加上油酸含量高達80%，比橄欖油更高，有助降低膽固醇及預防心血管疾病。

生炒糯米飯選用自家配方生產的臘腸、膶腸，入口油香十足、鮮味無窮。SS高油酸葵花籽油用作生炒糯米飯，糯米飯香口之餘亦夠乾身，啖啖都充滿「鑊氣」。

生炒糯米飯選用自家配方生產的臘腸、膶腸，入口油香十足、鮮味無窮。SS高油酸葵花籽油用作生炒糯米飯，糯米飯香口之餘亦夠乾身，啖啖都充滿「鑊氣」。

橙酒香橙骨 創新意念揉合傳統烹調精髓

細看蛇王芬的菜單，單是精美小炒及時令小菜已超過50款，其中一款不再在固定菜單之中、以簡單紙條手寫的「橙酒香橙骨」，原來是一次Gigi與朋友們「飯聚」時，誤打誤撞創作出來，卻一致獲得好評的Fusion菜。Gigi笑言，橙酒香橙骨可以說是傳統小菜「沙拉骨」的變奏版，亦是創新意念揉合傳統粵菜烹調精髓的一次成功經驗：「傳統粵菜有唔少菜式都需要煎、炒、炸，好似沙拉骨咁，需要高溫油炸再炒，如果用到品質唔好嘅油，再配搭沙律醬，其實食落就會好油膩。好彩合興係香港老字號食油公司，有自己煉油廠，食油品質夠穩定而且選擇多，有米糠油、葵花籽油呢類健康食油選擇，加上佢哋自設化驗室，每一款產品都可以提供品質認證，符合我哋蛇王芬對食材品質嘅嚴格要求，就連師傅當初轉用SS高油酸葵花籽油嗰陣都讚不絕口，話炸出嚟嘅排骨唔單止油感無咁重，仲更加金黃酥脆。」

橙酒香橙骨是一次Gigi與朋友飯聚下靈機一觸的創作。以橙酒加上橙皮、橙汁，代替原本的沙律醬，食落同樣香口，但又有清新的感覺。

橙酒香橙骨是一次Gigi與朋友飯聚下靈機一觸的創作。以橙酒加上橙皮、橙汁，代替原本的沙律醬，食落同樣香口，但又有清新的感覺。

Gigi指未來會努力推廣四季養生，同時堅守經典手工粵菜的烹調精髓，加入時令創新元素，讓「蛇王芬」這個真材實料粵饌老字號，繼續傳承下去。

Gigi指未來會努力推廣四季養生，同時堅守經典手工粵菜的烹調精髓，加入時令創新元素，讓「蛇王芬」這個真材實料粵饌老字號，繼續傳承下去。

蛇王芬

地址：中環閣麟街30號地下

查詢：3579 5954

營業時間：上午11時至晚上930

 

（資訊）

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受