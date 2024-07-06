中環「充氣奇蹟」原創藝術家批醜樣促停辦 主辦方發聲明企硬：如期舉行

在中環海濱舉行的「SummerFest 中環夏誌」，最矚目的生成式人工智能設計5大巨型「充氣奇蹟」，包括「英國巨石陣」 、「智利摩艾石像」、「埃及吉薩金字塔」、「意大利比薩斜塔」和「法國凱旋門」均以充氣作品現身供市民打卡，概念來自亞美尼亞著名AI藝術家@joooo.ann。不過Joann今日（6日）回覆《Yahoo 新聞》時直言不喜歡展出效果，更指主辦方Central Venue Management（CVM）展出前沒有先徵求她的同意，大彈展品「好醜」「比例不對」，更指打燈令展品更加醜陋，巨石陣的效果「好似一個充氣嘅墓地」，希望展覽可以中止。

報道一出隨即在網上引發熱議，CVM透過公關公司於晚上近10時發出聲明，指策展人較早前於3月27日取得原作者Joann同意。根據公開電郵，Joann 回覆稱：「You only can tag as " Inspired by @joooo.ann "」CVM稱，一直透過電郵方式與 Joann 報告活動進度，Joann 表示高興看到一切順利進行，並要求 CVM 在完成作品裝置後發影片和相片給她，讓她在其社交媒體上發佈相關照片。可見整個過程CVM一直與Joann保持聯繫，她亦准許CVM使用她的個人照片作宣傳之用。

CVM晚上發出聲明，指出「Joann沒有參與製作過程，亦未要求 CVM在展出前要先獲她的批准」，並表示「充氣奇蹟」將如期舉行。

CVM在聲明指出：「Joann 沒有參與製作過程，亦未要求 CVM 在展出前要先獲她的批准。有媒體向Joann發放攝影效果差劣及展品未完成的照片，或會引起誤導，有失偏頗。」CVM已於《中環夏誌》開幕日（7月5日）向Joann電郵完成品相片。

CVM強調展覽不會中止，「將如期舉行，讓任何人士免費入場參觀」，稱此項目甚受遊人歡迎，首兩天入場已經六千人次。《中環夏誌》由私人機構CVM主辦及出資的非牟利活動，並非政府項目及受政府資助。