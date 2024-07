中環「充氣奇蹟」原創藝術家批醜樣促停辦 主辦方發聲明企硬：如期舉行

指Joann沒有參與製作過程

CVM晚上發出聲明,指出「Joann沒有參與製作過程,亦未要求 CVM在展出前要先獲她的批准」,並表示「充氣奇蹟」將如期舉行。

批有媒體發放效果差劣及展品未完成照片 或引起誤導

報道一出隨即在網上引發熱議,CVM透過公關公司於晚上近10時發出聲明,指策展人較早前於3月27日取得原作者Joann同意。根據公開電郵,Joann 回覆稱:「You only can tag as " Inspired by @joooo.ann "」CVM稱,一直透過電郵方式與 Joann 報告活動進度,Joann 表示高興看到一切順利進行,並要求 CVM 在完成作品裝置後發影片和相片給她,讓她在其社交媒體上發佈相關照片。可見整個過程CVM一直與Joann保持聯繫,她亦准許CVM使用她的個人照片作宣傳之用。