中秋2022｜港鐵加密班次　巴士延長服務免費搭「叮叮」　一文看清中秋節交通安排

本周六(10日)就是中秋節，市民與親友團圓之餘，亦要記得留意交通狀況。運輸署今日(8日)提醒市民，中秋節當日及翌日(10日及11日)會實施特別交通及運輸安排，當中港鐵部分路線會加密班次，專營巴士公司會延長部分路線服務時間。就此本報整合當局中秋節交通安排，方便讀者一文睇清。

中秋2022｜港鐵、巴士及 渡輪 安排

港鐵將按正常服務時間提供列車服務，港島線、荃灣線及觀塘線將於周六(10日)晚上8時至11時30期間加密班次，以應付乘客需求，並無通宵列車服務。

電車將因應乘客需求，加強電車服務；另華泰國際早前表示，於本周六中秋節當日，與電車公司舉辦「叮叮樂」，推出電車「免費乘搭日」，邀請全港市民無限次乘搭電車。

專營巴士公司將延長部分路線服務時間、或調整班次/開出時間，以及提供特別服務；部分巴士路線亦將因應封路及交通改道安排而更改行車路線及臨時調整巴士站位置。涉及的巴士路線如下：

新巴第2、9、H1S(特別服務)、X9及X15號線

九巴第43P、49P、52X、75K、91、92、270S、272S及274X號線

過海巴士第102、106、307及680X號線

服務九龍站及西九文化區的專線小巴路線第26、74及CX1號線將於周六(10日)晚上延長服務時間

新渡輪及港九小輪會因應乘客需求加強渡輪服務。

中秋2022｜ 封路及交通改道安排

港島區(包括淺水灣、石澳及赤柱)及新界區(包括屯門、荃灣及馬鞍山)會有封路及交通改道安排，警方將因應各區當時的交通及人潮情況，調整有關交通措施。

運輸署補充，有關中秋節的特別交通及運輸安排詳情，可瀏覽運輸署網頁或流動應用程式「香港出行易」。