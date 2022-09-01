中秋2022｜食安中心抽查月餅第二期，154個樣本全部通過檢測。

食物環境衞生署食物安全中心今日公布一項有關月餅的時令食品調查（第二期）結果，154個樣本全部通過檢測。第一期調查結果已於8月22日公布。

食安中心表示，在第二期調查繼續從不同零售商包括網上零售商，和食物製造廠抽取各式月餅樣本，包括傳統、冰皮、雪糕和其他款式的月餅進行化學、微生物和營養成分測試。其中化學測試包括防腐劑、抗氧化劑、金屬雜質及礦物油；微生物測試包括不同致病菌及衞生情況指標；營養成分測試包括能量、蛋白質、總脂肪、飽和脂肪酸、反式脂肪酸、碳水化合物、鈉和糖等含量，檢測樣本是否符合食物標籤規定。

食安中心建議市民參考月餅的營養標籤

食安中心提醒市民不應過量進食月餅，因為月餅的糖分及脂肪一般較高，有些種類的鹽分亦較高。建議市民參考月餅的營養標籤，了解特別是糖分、鹽分及脂肪的含量，以便作出較健康的選擇。市民應避免選擇高脂肪或高糖的月餅，即每100克食物含有多於20克總脂肪或含有多於15克的糖。在減少攝入鹽方面，可選擇低鈉的月餅，即每100克食物含有少於120毫克的鈉。

市民留意5大要點：