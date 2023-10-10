中華白海豚幾近絕跡北大嶼 大嶼山4區估計僅存34隻

漁護署發表2022至23年度的海洋哺乳類動物監察報告，研究員在去年4月至今年3月研究期間，在全港10個調查區發現181群中華白海豚，總數達646隻，按年增加16.6%；期內亦發現55群江豚，總數121隻，則按年減少23.4%。研究又發現，上年度中華白海豚在東北大嶼山及西北大嶼山的每百平方公里遇見率進一步跌至分別0和0.3。報告形容中華白海豚「在北大嶼山整片水域幾近絕跡」，估計在大嶼山4個調查區內只有34隻中華白海豚。

2022至23年度的海洋哺乳類動物監察報告由漁護署資助。研究員在去年4月至今年3月的12個月研究期間內，在全港10個調查區航行6,136公里，進行198次樣條線船上調查，觀察到181群中華白海豚，共646隻，較對上年度觀察的554隻，增16.6%；江豚方面則發現55群，共121隻，較上年度158隻減23.4%。

報告指出，中華白海豚2022年主要棲身地集中在西大嶼山近岸及西南大嶼山西端水域，在大澳半島與分流半島之間一帶；在大嶼山西南、西、西北及東北四個調查區域的整體估計為34隻，而過去5個年度(17至21年度)數目分別為 47、32、52、37及40隻。

