中華白海豚幾近絕跡北大嶼 大嶼山4區估計僅存34隻

漁護署發表2022至23年度的海洋哺乳類動物監察報告，研究員在去年4月至今年3月研究期間，在全港10個調查區發現181群中華白海豚，總數達646隻，按年增加16.6%；期內亦發現55群江豚，總數121隻，則按年減少23.4%。研究又發現，上年度中華白海豚在東北大嶼山及西北大嶼山的每百平方公里遇見率進一步跌至分別0和0.3。報告形容中華白海豚「在北大嶼山整片水域幾近絕跡」，估計在大嶼山4個調查區內只有34隻中華白海豚。
2022至23年度的海洋哺乳類動物監察報告由漁護署資助。研究員在去年4月至今年3月的12個月研究期間內，在全港10個調查區航行6,136公里，進行198次樣條線船上調查，觀察到181群中華白海豚，共646隻，較對上年度觀察的554隻，增16.6%；江豚方面則發現55群，共121隻，較上年度158隻減23.4%。
報告指出，中華白海豚2022年主要棲身地集中在西大嶼山近岸及西南大嶼山西端水域，在大澳半島與分流半島之間一帶；在大嶼山西南、西、西北及東北四個調查區域的整體估計為34隻，而過去5個年度(17至21年度)數目分別為 47、32、52、37及40隻。
報告指出，過去10年海豚在北大嶼山水域的使用率大幅下降，並自2016年只集中出沒於此水域的西端，過去4年更只局限在沙洲及龍鼓洲海岸公園內出沒，隨著大型填海及近岸發展工程相繼推行，其使用量並未有任何明顯的復甦跡象。海豚在北大嶼山水域的大小磨刀海岸公園、沙洲及龍鼓洲海岸公園內的使用量均持續大幅減少，而大嶼山西南海岸公園仍錄得穩定而持續高企的海豚使用量。參考報告中有關中華白海豚每百平方公里遇見率的數據，10年間中華白海豚在大嶼山不同水域的出沒情況大大減少，而22/23年度東北大嶼山的遇見率連續7年錄得0遇見率；至於西北大嶼山(0.3)、西大嶼山(14)和西南大嶼山(2.5)，較上年度分別減0.1至0.5。
江豚方面，在2022年錄得最高使用量的江豚棲身地，只集中在西南大嶼山的外海水域，尤其是在索罟群島以東及以南一帶。而在2015至2017年間，於石鼓洲及索罟群島之間水域曾錄得持續高企的江豚使用量，隨後的5年期間明顯減少，在毗鄰「綜合廢物管理設施」發展工程的石鼓洲水域，下降趨勢尤為明顯。