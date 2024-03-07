中醫稱辟邪迫母女互相指插肛門 官判刑5年10個月斥行為極卑劣

中學女生母親深信女兒分手後會遭「落降頭」，又懷疑女兒同學「被鬼跟」，遂邀請六旬男中醫到寓所進行辟邪儀式，中醫期間多次要求母女以手指插對方肛門，説肛門是「陽極」通道，要由此驅鬼，又稱可將鬼神轉至母親身上，另先後以佛牌及碌柚葉掃兩少女胸部和私處。涉案中醫受審後被裁定6項非禮及1項以虛假藉口促致他人作非法的性行為罪罪成，今（7日）於區域法院被判囚5年10個月。

法官郭啟安判刑指本案涉及16及17歲年青女學生，與被告年紀相差至少40年，被告為長輩、X和其母家庭醫生，卻以此身份取得兩人信任，利用X母迷信心態多次進行性侵，其中涉及X與母以手指插入彼此肛門，雖然非由被告直接進行，但都是為滿足被告窺淫及變態心理，郭官形容情節惡劣、性質嚴重。另被告誘騙X及Y脫光衣服，把手指插入她們肛門及陰道，即使得到X及Y同意，惟只是被告以借口騙取同意。考慮到被告非單次性侵每名事主，起刑點有所提升，另被告在審訊期間亦毫無悔意，終判處5年10個月。