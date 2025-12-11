中醫醫院今起分階段投入服務，盧寵茂到場視察流程。

位於將軍澳百勝角路的中醫醫院今日(11日)起分階段投入服務。醫務衞生局局長盧寵茂早上出席升旗儀式，其後視察醫院準備情況，體驗病人使用服務流程，又到醫院地下大堂與到診市民交流。

醫院由浸會大學承辦並引入公私營合作模式，首年提供門診、日間住院及臨床支援服務，設有25個日間病房床位，分「政府資助」以及可以自行選擇中醫師的「市場導向」兩類。第二年起開展住院服務，預計2030年底全面啟用400張病床，門診量達每年40萬人次。