熱門搜尋:
大埔宏福苑五級火 網上熱話 聖誕2025 著數優惠 尋秦記 新店關注組 深圳好去處 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
本地
2025-12-11 11:42:25

中醫醫院今起分階段投入服務　盧寵茂到場視察流程

分享：
中醫醫院今起分階段投入服務，盧寵茂到場視察流程。

中醫醫院今起分階段投入服務，盧寵茂到場視察流程。

位於將軍澳百勝角路的中醫醫院今日(11)起分階段投入服務。醫務衞生局局長盧寵茂早上出席升旗儀式，其後視察醫院準備情況，體驗病人使用服務流程，又到醫院地下大堂與到診市民交流。

醫院由浸會大學承辦並引入公私營合作模式，首年提供門診、日間住院及臨床支援服務，設有25個日間病房床位，分「政府資助」以及可以自行選擇中醫師的「市場導向」兩類。第二年起開展住院服務，預計2030年底全面啟用400張病床，門診量達每年40萬人次。

中醫醫院今起分階段投入服務，盧寵茂早上出席升旗儀式。 中醫醫院今起分階段投入服務，盧寵茂早上出席升旗儀式。 中醫醫院今起分階段投入服務，盧寵茂到場視察流程。 中醫醫院今起分階段投入服務，盧寵茂到場視察流程。 中醫醫院今起分階段投入服務，盧寵茂到場視察流程。 中醫醫院今起分階段投入服務，盧寵茂到場視察流程。

預約非常踴躍　首10日籌額加倍

醫院行政總監卞兆祥形容今日全日的預約非常踴躍，資助全科門診掛號更已滿額，分科門診亦已有八成預約好。今日有181個預約，當中包括所有政府資助、分科、私家門診的籌額，因此院方已將首10日的籌額加倍。

adblk5

卞兆祥又說，因應大埔宏福苑的大火，中醫醫院會跟隨政府資助服務的豁免政策，提供支援，所有傷者及宏福苑的居民和傭工都可以求診，毋須轉介，有關安排會維持至明年1231日。他又說，除了與本港3間大學的中醫醫學院合作，亦有與內地合作。目前已與內地10間醫院簽合作協議，首階段有19名來自內地的醫生申請限度註冊，不定期來港協助中醫醫院的臨床醫療服務、教學及科研工作。

醫務衞生局中醫醫院發展計劃辦事處總監張偉麟、香港中醫醫院營運機構董事局主席王桂壎、香港中醫醫院行政總監卞兆祥和香港中醫醫院副行政總監（中醫）張振海主持記者會。(蘇文傑攝) 香港中醫醫院行政總監卞兆祥及香港中醫醫院營運機構董事局主席王桂壎。(蘇文傑攝) 中醫醫院今起分階段投入服務。(蘇文傑攝) 中醫醫院今起分階段投入服務。(蘇文傑攝) 中醫醫院今起分階段投入服務。(蘇文傑攝) 中醫醫院今起分階段投入服務。(蘇文傑攝)

ADVERTISEMENT

👇登記送Uniqlo聖誕暖「粒粒」保溫杯👇

ad

 
 