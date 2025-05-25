中醫醫院年底投入服務　推動中醫藥發展設普通門診及住院等

中醫醫院將扮演科研成果轉化者

張偉麟在一個電台節目指，以往有個別西醫因為不認識中醫，抗拒病人同時接受中西醫治療，強調中醫有科學實證，中醫醫院將來會扮演科研成果轉化者，推動業內人才和知識發展。他又說，中醫和西醫目前都分別有大量科研數據，但病人在不同階段適合用中醫、西醫或兩者協作治療的數據則仍不清晰，期望透過中醫醫院的經驗，找出以病人和效果為本的中西醫協作模式。

中醫醫院投入服務後，將重點以中醫為主、西醫為副。張偉麟指，西醫是用作支援中醫的治療計劃和中西醫協作，共同制定治療計劃，醫院亦會採用西醫的檢查方法和基本化驗服務，例如磁力共振、電腦掃描、超聲波等，治療和用藥等就會使用中醫方法。他說，日後收費會分成政府資助和私營的非政府資助兩種，詳細收費就暫未有定案，預計9月至10月會公布，強調目前九成中醫業界也屬於私營市場，中醫醫院不可以與他們成為競爭者。

中醫醫院行政總監、浸大協理副校長卞兆祥在同一節目稱，中醫醫院將提供普通門診、轉介門診和住院服務等，屆時市民可經電話應用程式預約。他指，中醫醫院將研究中醫臨床效果，經臨床實證後獲得的研究效果，將來可變成常規。