中醫醫院政府資助門診收費180元　卞兆祥：收費屬市民可負擔水平

首間中醫醫院12月11日起分階段投入服務，採用公私營及中西醫協作模式營運，下月1日起開放預約。香港中醫醫院行政總監卞兆祥今早(16日)在港台節目表示，有政府資助的全科門診每次收費180元，市場導向的私營服務由醫師團隊處理，病人可選擇指定醫師，首年高級中醫師診症每次450元。
卞兆祥表示，收費已參考市場，屬於一般市民可負擔水平，涉及針炙推拿和日間住院服務等複雜個案，需要根據病房安排，部分有不同收費，有關服務亦是發展重點，因為一些較複雜的病情在問診時未必可以好好處理，或需要服藥、針炙及按摩等治療。
複雜病情未必可以一次處理
醫務衞生局中醫醫院發展計劃辦事處總監張偉麟在同一節目表示，政府資助後收費屬可負擔價格，一些個案可申請部分減免，市場導向的私營服務亦重要，收費與市場相若，讓服務、規模及價格可持續發展。他又說，一些較複雜的病情，未必可以一次處理，可能要電腦掃瞄或磁力共振，又或涉及浸浴及外科等中西醫協作。
日後外國可借鏡香港經驗
民建聯立法會議員、香港註冊中醫學會會長陳永光說，首間中醫醫院投入服務，推動中醫文化及中醫教科研，日後外國想發展中醫醫院，可以借鏡香港經驗。由於中醫醫院有住院服務，日後坊間中醫師亦可以轉介住院，是一個里程碑。