中醫醫院政府資助門診收費180元　卞兆祥：收費屬市民可負擔水平

首間中醫醫院12月11日起分階段投入服務，採用公私營及中西醫協作模式營運，下月1日起開放預約。香港中醫醫院行政總監卞兆祥今早(16日)在港台節目表示，有政府資助的全科門診每次收費180元，市場導向的私營服務由醫師團隊處理，病人可選擇指定醫師，首年高級中醫師診症每次450元。

卞兆祥表示，收費已參考市場，屬於一般市民可負擔水平，涉及針炙推拿和日間住院服務等複雜個案，需要根據病房安排，部分有不同收費，有關服務亦是發展重點，因為一些較複雜的病情在問診時未必可以好好處理，或需要服藥、針炙及按摩等治療。