中電促進綠色餐飲商機 助飲食業善用創新科技低碳轉型

疫情在過去3年對餐飲業造成衝擊，本地飲食業生態出現了不少蛻變，尤其是應用創新科技加快業務轉型。中電協助餐飲業界善用智能科技應對各種挑戰，於6月13至14日一連兩天舉辦「中電餐飲營商日」，藉此讓業界掌握行業最新可持續發展趨勢、頂尖餐飲業科技及創新能源方案，開拓低碳餐飲新機遇。

今年營商日以「低碳餐飲新機薈」為主題，邀請了一眾本地初創公司、科技產品及服務供應商，到場分享最新的餐飲科技、智能全電爐具、可持續包裝及廚餘處理設備等。中華電力客戶成功及體驗部高級總監劉麗娜表示，在2050年前達致碳中和是香港應對氣候變化的重要目標，中電致力推廣綠色餐飲，與餐飲業攜手推動香港發展為低碳智慧城市。

左圖：商務及經濟發展局副局長陳百里(左2)與中華電力管理層及在場嘉賓參觀智能燒牛扒系統。 右圖：商務及經濟發展局副局長陳百里(左2) 、中華電力企業發展總裁莊偉茵(右2)、中華電力客戶成功及體驗高級總監劉麗娜(左1)以及中華電力客戶成功及銷售總監盧志華博士(右1)於展覽檔位合照。

支援業界低碳轉型 推廣綠色餐飲

近年各行各業提倡ESG概念（「環境保護Environment」、「社會責任Social」、「公司治理Governance」），中電作為餐飲業的能源夥伴，亦推出多元措施支援業界低碳轉型，包括為食肆提供免費的「能源審核服務」，向客戶建議合適的節能方案，以降低營運成本。相關的能源審核服務亦有助企業計劃綠色金融方案，中電在去年開始與銀行合作，提供與能源管理服務掛鈎的融資方案，減輕客戶的財務壓力，同時達致節能減碳。

有份參與是次展覽的美味王餐務有限公司主席鄭栢文先生表示，餐飲業最講求「成本效益」和「人力資源效益」，這次營商日讓業界更了解創新智能餐飲科技，如送餐機械人、自動售賣機等，解決人力資源的一大痛點。「這些自動售賣機可以24小時營業，加強整體銷售力。」鄭續指，中電一直在能源效益方面為業界提供支援，包括節能方案和資助計劃，以降低營運成本。