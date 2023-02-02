「你好香港」3月1日起向全球旅客派50萬張機票　夏季再派8萬張機票給香港市民 (持續更新)

【16:40更新】行政長官李家超下午(2日)主持「你好，香港！」啓動禮，為一連串向全世界說好香港故事、推廣香港商機、文化景點及旅客體驗的活動揭開序幕。他宣布「你好，香港！」活動有4個主要方面，其中會派發50萬張免費機票，吸引內地及全球旅客來香港參觀，又說可能是世界上最大的規模。

李家超指，香港已經恢復與內地通關，同海外恢復緊密聯繫，香港亦有新標誌建築物，包括西九文化區，故宮文化博物館和M+博物館，為中外旅客提供不同景點，新一年香港市面會更添熱鬧，旅客會大量來臨，商舖會丁財兩旺，食肆、遊旅景點會熱烈「動起來、活起來」，經濟好起來，展現活力和蓬勃生機，歡迎旅客、企業家和創新者來香港。 稱每一香港市民對旅客說一聲「Hello你好」 他又引述名言：「有朋自遠方來，不亦樂乎」，指每一名香港市民做好地主之誼，歡迎海內外旅客來香港，讓他們親身體驗香港的好客之道，對每一名來港旅客說一聲「Hello你好」，歡迎他們來香港。 陳茂波：成立 「推廣香港新優勢」小組 在啓動禮後，財政司司長陳茂波等主持記者會，介紹相關策略和措施。陳茂波表示，會全力、全方位展示香港經濟新景點，文化新視野，政府會用「走出外，請客來」的策略邀請內地和海外旅客來港，展示好香港在現實中的新優勢，香港會成立「推廣香港新優勢」小組，以推廣香港優勢，並向海內和內地朋友發出善意邀請，吸引他們來香港做生意。