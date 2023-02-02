「你好香港」3月1日起向全球旅客派50萬張機票　夏季再派8萬張機票給香港市民 (持續更新)

【16:40更新】行政長官李家超下午(2日)主持「你好，香港！」啓動禮，為一連串向全世界說好香港故事、推廣香港商機、文化景點及旅客體驗的活動揭開序幕。他宣布「你好，香港！」活動有4個主要方面，其中會派發50萬張免費機票，吸引內地及全球旅客來香港參觀，又說可能是世界上最大的規模。
李家超指，香港已經恢復與內地通關，同海外恢復緊密聯繫，香港亦有新標誌建築物，包括西九文化區，故宮文化博物館和M+博物館，為中外旅客提供不同景點，新一年香港市面會更添熱鬧，旅客會大量來臨，商舖會丁財兩旺，食肆、遊旅景點會熱烈「動起來、活起來」，經濟好起來，展現活力和蓬勃生機，歡迎旅客、企業家和創新者來香港。
稱每一香港市民對旅客說一聲「Hello你好」
他又引述名言：「有朋自遠方來，不亦樂乎」，指每一名香港市民做好地主之誼，歡迎海內外旅客來香港，讓他們親身體驗香港的好客之道，對每一名來港旅客說一聲「Hello你好」，歡迎他們來香港。
陳茂波：成立「推廣香港新優勢」小組
在啓動禮後，財政司司長陳茂波等主持記者會，介紹相關策略和措施。陳茂波表示，會全力、全方位展示香港經濟新景點，文化新視野，政府會用「走出外，請客來」的策略邀請內地和海外旅客來港，展示好香港在現實中的新優勢，香港會成立「推廣香港新優勢」小組，以推廣香港優勢，並向海內和內地朋友發出善意邀請，吸引他們來香港做生意。
楊潤雄：全球播放充滿動感宣傳短片
文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，當局會在全球播放充滿動感的短片，並會邀請知名人士包括網紅、旅遊界代表等幫助宣傳香港，又會提供名為「香港有禮」的旅客消費優惠券，並爭取更多活動落戶本港。他說香港強勢回歸，回到世界旅遊版圖。
旅發局：派最少100萬份旅客消費券
旅發局總幹事程鼎一指，逾1.6萬店舖會向旅客提供優惠，亦會有最少100萬份「香港有禮」給旅客消費優惠券，其中每份價值至少100港元，訪港旅客憑券可以免費在參與的酒吧、餐廳和酒店享用迎賓飲品，或於交通工具、餐飲、零售、商戶及景點，兌換獎賞，並在今日下午5時起，在4口岸的旅發局遊客接待站派發，包括：
- 機場入境大堂
- 尖沙咀天星碼頭
- 西九龍站抵港大堂
- 港珠澳大橋香港口岸旅檢大樓
此外，政府亦會邀請藝人郭富城、鄭秀文、陳慧琳拍攝宣傳片，計劃於全球逾3,000個媒體、社交平台與網站播放，覆蓋估計達2億人次，也歡迎不同的媒體、機構取用。
機管局：50萬張機票3月1日起派發 為期6個月
香港機場管理局行政總裁林天福指， 50萬張免費機票活動由3月1日開始，為期6個月。航空公司會在主要市場送出機票，根據各地不同法規，作各種不同宣傳，包括大型抽獎、先到先得登記、遊戲等，活動由3月1日開始，為期6個月，分階段在不同市場推出，希望外地人多帶兩三位親友同行，望帶來150萬位以上旅客入境，當中會先在東南亞，包括泰國、印尼、新加坡、馬來西利送出機票，之後會在內地和其他市場派發。
他又話，除了送贈50萬張機票，去年當局送6萬張機票鼓勵市民接種疫苗，航空公司今年夏季亦會再送8萬機票給市民，亦會有部分機票送給大灣區市民，一共送逾70萬張機票，其後他說送給大灣區市民都有8萬張機票。
初步投資宣傳花費1億 不計機票
被問及整個「你好，香港！」活動預算成本，程鼎一表示，初步投資宣傳活動使用了約1億港元(不連派機票)，希望可以盡快吸引國際旅客來港。
林天福補充，機票由機管局資助，他們2020年向航空公司資助，但始終直接送錢效用沒那麼好，所以改為購買機票，期望可以早日將機票送出。他續指航空公司售賣機票屬「半賣半送」，支持推廣旅遊，十分感激他們的協助。