乙肝篩查明年推出涵30萬人　地區康健中心提供快速測試

政府明年首季推出乙型肝炎篩查計劃，在地區康健中心為約30萬高風險合資格人士提供快速測試，確診者亦可獲資助診症，詳情稍後公布。當局並推出新一份肝炎行動計劃，目標把每年新增的乙型和丙型肝炎感染，分別減至每10萬人口少於2宗和5宗病例。

共付額服務詳情明年交代

慢性乙肝和丙肝可以發展成第五常見癌症肝癌，政府推算本港分別有41萬人感染乙肝，佔整體人口約5.6%，當中四成患有乙肝而不自知。政府明年初推出以慢性疾病共同治理計劃模式運作的乙肝篩查計劃，合資格人士可到地區康健中心接受免費乙肝表面抗原快速測試，當結果呈陽性就會安排市民到已配對的家庭醫生，進一步接受資助抽血化驗，倘確診家庭醫生就會安排長遠藥物治療和跟進。