乙肝篩查明年推出涵30萬人　地區康健中心提供快速測試

政府明年首季推出乙型肝炎篩查計劃，在地區康健中心為約30萬高風險合資格人士提供快速測試，確診者亦可獲資助診症，詳情稍後公布。當局並推出新一份肝炎行動計劃，目標把每年新增的乙型和丙型肝炎感染，分別減至每10萬人口少於2宗和5宗病例。
共付額服務詳情明年交代
慢性乙肝和丙肝可以發展成第五常見癌症肝癌，政府推算本港分別有41萬人感染乙肝，佔整體人口約5.6%，當中四成患有乙肝而不自知。政府明年初推出以慢性疾病共同治理計劃模式運作的乙肝篩查計劃，合資格人士可到地區康健中心接受免費乙肝表面抗原快速測試，當結果呈陽性就會安排市民到已配對的家庭醫生，進一步接受資助抽血化驗，倘確診家庭醫生就會安排長遠藥物治療和跟進。
計劃詳情原定今年內公布，基層醫療健康助理專員林瑜玉最新表示，明年首季會交代部分項目共付額、服務仔細詳情和推行計劃，而現時地區康健中心已開始初步流程測試，希望能提供穩妥服務。篩查計劃現階段對象為1988年或之前出生、有家庭成員或性伴侶是慢性乙肝患者，以及未曾確診並沒有相關病徵的市民，估計篩查人口約30萬。基層醫療署之後會持續檢視服務使用情況，日後或考慮擴大篩查群組。
推肝炎行動計劃冀減新增病例
衞生署發表《2025-2030年香港病毒性肝炎行動計劃》，提出四方面策略冀實踐消除慢性病毒性肝炎的願景，包括提升認知、追蹤應對、預防感染和擴展診療，目標把每年新增的乙型和丙型肝炎感染，分別減至每10萬人口少於2宗和5宗病例，以及把每年死於乙肝和丙肝的人數降至每10萬人口少於6人。
乙肝篩查是《行動計劃》措施之一，衞生防護中心公共衞生服務處顧問醫生(特別預防計劃)黃駿君指，當局希望可找出所有乙肝患者，再把他們到銜接持續護理系統，相信5.6%感染率會逐步下降但不會一下子驟減。另外，當局推行慢病共治計劃滿兩年，截至本月3日已有18萬名市民和約770名私家醫生參與，市民大致能在兩周內完成登記及現有篩查，當局有信心可應付乙肝篩查的需求。