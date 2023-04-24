九巴增50車站設天使盒子 助尋腦退化走失長者 耆智園︰盼更多人裝友里蹤跡App擴網絡

患腦退化症長者外出時易迷路令家人擔心。賽馬會耆智園早前推出供相關長者佩戴在身上電子裝置「守護蹤」及手機應用程式「友里蹤跡」，並與九巴合作，繼於5個大型巴士站裝設「天使盒子」，近日再在50個巴士站及轉車站裝設裝置。一旦長者走失，「守護蹤」發出訊號經「友里蹤跡」或「天使盒子」接收便可為長者定位，助家屬追蹤長者身處位置。耆智園透露，暫已有逾3千名患有腦退化症長者申請「守護蹤」，而「友里蹤跡」亦有逾4萬人下載，盼更多人下載該App，擴大尋找走失長者的網絡。

賽馬會耆智園於19年推出友里蹤跡社區計劃，為患腦退化症長者提供匙扣、拐杖支撐架或卡片等電子裝置守護蹤；並設友里蹤跡手機App，供家屬及一般市民下載。同時與九巴合作，於2022年初在5個大型巴士站裝設天使盒子。當家屬在App報失，相關長者守護蹤裝置便會發出藍牙訊息，可被附近的天使盒子或已下載友里蹤跡App的用戶偵測，成功將長者定位後會以匿名上報長者位置通知照顧者。

