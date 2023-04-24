九巴增50車站設天使盒子 助尋腦退化走失長者 耆智園︰盼更多人裝友里蹤跡App擴網絡

患腦退化症長者外出時易迷路令家人擔心。賽馬會耆智園早前推出供相關長者佩戴在身上電子裝置「守護蹤」及手機應用程式「友里蹤跡」，並與九巴合作，繼於5個大型巴士站裝設「天使盒子」，近日再在50個巴士站及轉車站裝設裝置。一旦長者走失，「守護蹤」發出訊號經「友里蹤跡」或「天使盒子」接收便可為長者定位，助家屬追蹤長者身處位置。耆智園透露，暫已有逾3千名患有腦退化症長者申請「守護蹤」，而「友里蹤跡」亦有逾4萬人下載，盼更多人下載該App，擴大尋找走失長者的網絡。
賽馬會耆智園於19年推出友里蹤跡社區計劃，為患腦退化症長者提供匙扣、拐杖支撐架或卡片等電子裝置守護蹤；並設友里蹤跡手機App，供家屬及一般市民下載。同時與九巴合作，於2022年初在5個大型巴士站裝設天使盒子。當家屬在App報失，相關長者守護蹤裝置便會發出藍牙訊息，可被附近的天使盒子或已下載友里蹤跡App的用戶偵測，成功將長者定位後會以匿名上報長者位置通知照顧者。
天使盒子去年6月成功為一名在屯門時代廣場九巴客戶服務中心附近徘徊的長者定位，助家屬尋回。九巴正於50個巴士站及轉車站安裝天使盒子，包括大埔中心總站、紅磡海底隧道收費廣場等人流暢旺地點，料下月底完成。就會否在所有逾4千個九巴車站裝置，九巴傳訊及公共事務部主管簡學悕指，裝設天使盒子有其局限，包括要「有瓦遮頭」和電力供應才能裝設，九巴會觀察新裝天使盒子的效果，再考慮推展安裝計劃。
守護蹤、天使盒子及友里蹤跡採用「眾包」(Crowdsourcing)及「藍牙」定位技術，負責設計的科大計算機科學及工程學系教授陳雙幸透露，團隊擬改良守護蹤，並在第二代守護蹤中應用LoRa技術，透過政府的LoRa基站可即接收長者位置，位置準確度亦會較天使盒子準確；盼第二代守護蹤既能夠支援天使盒子的同時，亦可用另一種方式搜索老人位置，擴大搜索範圍，加快尋回走失老人。
賽馬會耆智園總監郭志銳表示，守護蹤有逾3千名患有腦退化症長者申請，認為成績令人鼓舞。至於友里蹤跡應用程式，已有超過4萬人下載，較去年的2.5萬人增加六成，但望能有更多企業和市民下載友里蹤跡應用程式，從而擴大尋找走失長者的網絡。