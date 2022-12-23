九巴車長稱看不倫AV慾火焚身　性侵女友12歲女囚34個月

47歲九巴車長於2018年性侵同居女友當時12歲的女兒，強吻及摸女童X私處，又向對方展露陽具，更以女友電話發短訊，要求女童X「滿足他要求」。女童X最終向學校老師及社工求助並報警。車長今(23日)於區域法院承認非禮等3罪，被判囚34個月。案情指，被告在警誡下承認看完色情影片後，對繼父繼女不倫題材「上癮」，更感「慾火焚身」，想與女童X發生性行為。

官：為女童成長帶來長期創傷

被告ABCD承認兩項猥褻侵犯罪，以及一項向16歲以下兒童作出猥褻行為罪。法官陳廣池判刑時指，被告與女童X母親的情侶關係，給予他機會接觸及侵犯女童X。而被告曾結婚且有子女，要解決性慾問題，大可有其他方法，無需找女童X作為洩慾對象，直斥因其一己之私慾，卻使女童X受長遠創傷，法庭須判以阻嚇刑罰，彰顯女童的所受的傷害及悲哀。同時直言，控方隱去被告真實姓名的做法「值得商榷」。

陳官又引述女童X的創傷報告，提及她患創傷壓力症後群，有焦慮及抑鬱症狀。本案令女童X對母的信任徹底破滅，認為自己屢次遭母親背叛和出賣，感自責和有罪惡感，每月都發惡夢。女童X又曾割腕和用頭撞牆自殘，直至本月仍有自殘，需接受精神科治療。陳官批評被告因一己私慾，對女童X成長帶來長期創傷，「這是可悲的」。

女童母反撰求情信感激被告

惟X母為被告撰求情信，感激被告照顧兩母女，稱「發生這件不愉快、令人傷心的事，或者是他太大壓力所以犯錯，我們兩母女已經原諒了他」。陳官形容上述描述對女童X「是何等的諷刺和再次傷害」，認為X母遇人不淑，被戀情沖昏頭腦。

陳官考慮，被告曾使用X母親的電話，發微信訊息著女童X「滿足被告的要求」，意圖欺騙女童X就範，而被告試圖褪去女童X的褲子，案情接近企圖強姦。各控罪以30至42個月為量刑起點，部分刑期同期執行，連同認罪扣減，總刑期34個月。